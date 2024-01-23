Помните Кончиту Вурст? Известный певец предстал в новом образе

Победу на Евровидении 2014-го года Кончита Вурст, также известный как Томас Нойвирт, завоевал песней „Rise Like a Phoenix“. На сцене представитель Австрии был одет в золотое вечернее платье, образ подчеркнули длинные темные вьющиеся волосы и яркий макияж. Однако зрителям Кончита больше всего запомнился бородой.

Победа в крупном песенном конкурсе принесла артисту огромную популярность, но с годами он начал меркнуть на международной арене. В своей родной стане, Австрии, артист тем не менее пользуется успехом и до сих пор дает там концерты, сообщает Iltalehti.

Сейчас Кончита снова вошел в игру, но теперь не в качестве певца, а в качестве ведущего немецкого песенного конкурса, после которого финалист отправится на Евровидение от Германии. Он также является одним из двух судей, которым суждено выбрать из 15 песен - ту единственную, которая принесет стране победу на Евровидении 2024 года. Главный победитель будет объявлен по ходу многоступенчатого отбора в шоу „Ich will zum ESC!“ или “Я хочу попасть на Евровидение!“. Финалист шоу будет объявлен 8-го февраля в прямом эфире.

Первый этап отборочного тура будет показан немецким телезрителям уже в четверг. Кончита уже представил шоу и своего соведущего в своем Instagram аккаунте. На фото он одет в платье цвета шампанского, под которое подобрана черная футболка с анималистичным принтом. На ногах черные сапоги на высоком каблуке. Удивило, что он отказался от своих легендарных длинных волос - теперь у него значительно более короткая стрижка.

Всё же время от времени Кончита возвращается к своей известной шевелюре. В субботу на прошлой неделе Кончита вышел на сцену в австрийском городе Бад-Ишль, который, также как Тарту, в этом году носит титул Культурной столицы Европы. Прошедший в городе концерт ознаменовал начало года культурной столицы. Для грандиозного выступления Кончита гордо выбрал объемный парик на голову и черное платье с пышной юбкой от модного бренда Royal Black.