Долгожданное открытие года культурной столицы Европы! Почему 26 января обязательно нужно посетить Тарту

После церемонии открытия мы приглашаем всех зрителей проследовать на красочное шествие в сопровождении зажигательной музыки и танцев. Все желающие смогут прокатиться на стикер-автобусе Släp! Шествие проследует от центра города до Эстонского национального музея, где состоится официальная афтепати. На сцене перед музеем пройдет беспрецедентная рейв-вечеринка на открытом воздухе, настоящий праздник ночной жизни Тарту. Хедлайнером выступит Sigma - группа мирового масштаба, дважды занимавшая первое место в британском чарте. Кроме того, на сцену выйдет министр культуры Эстонии Хейди Пурга .

Сама постановка будет посвящена Тарту, его истории и людям, которые в нем живут. В ней переплетутся прошлое и будущее, реальный и идеалистический Тарту. Мы уверены, что постановка запомнится всем пришедшим в этот вечер на берег Эмайыги и подарит зрителям множество радостных эмоций. Стоит отметить, что это будет уникальный перформанс, который состоится только в день открытия Тарту 2024.

Кульминацией вечера станет грандиозное шоу открытия года культурной столицы Тарту 2024. Для проведения церемонии мы выбрали самый центр города - набережную реки Эмайыги и бульвар Вабадузе, ставшие уже традиционным местом проведения крупных мероприятий в Тарту. Мы постарались сделать так, чтобы шоу запомнилось жителям и гостям Тарту, а также порадовало интересными сюрпризами. В церемонии будет задействовано множество артистов, актеров и танцоров. В рамках шоу выступят Trad.Attack! и Сандер Мёлдер. Режиссер шоу - Таави Тыниссон.

Утром мы приглашаем самых маленьких жителей Тарту в клуб Illusion, где пройдет Детское Диско. На мероприятии прозвучит музыка диджея Маидо Мёльс, а также выступят легендарные танцоры из студии Tantsulaager - Бритт Кырсмаа, Мярт Агу и Оливер Соометс. Днём, в самом сердце Тарту на Ратушной площади начнется концерт-разогрев, который продлится вплоть до самой церемонии открытия и продолжится после неё до 22 часов вечера. На сцене выступят Керстен Кырге и Роберт Кяхр, YASMYN, Merimell и другие любимые артисты.

Как говорит наш креативный директор Кати Торп, открытие года культурной столицы Европы напоминает открытие Олимпийских игр, когда красочное и торжественное шоу открывает целый сезон, насыщенный разнообразными мероприятиями. Команда Тарту 2024 подготовила для жителей и гостей города культурную программу, которая продлится в пятницу в течение всего дня.

Старт программы культурной столицы Европы

Мы ожидаем, что открытие года Культурной столицы в Тарту посетит около 20 000 человек, среди которых будет и множество гостей со всех концов Европы. Это поистине уникальное событие, которое точно запомнится гостям, а главное - жителям Тарту - надолго. Приезжайте в Тарту 26 января, чтобы увидеть шоу и прочувствовать эту невероятную атмосферу! Если приехать всё-таки не получится, то церемонию открытия можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале ETV.

Грандиозный праздник 26 января откроет год Культурной столицы Европы. Команда Тарту 2024 подготовила очень насыщенную программу, куда вошло 350 проектов, в рамках которых в течение всего года пройдет около 1000 мероприятий. Мы постарались сделать программу как можно более разнообразной, чтобы каждый смог найти для себя что-то интересное и новое. Мероприятия пройдут не только в Тарту, но и по всей Южной Эстонии, которая также несет в этом году титул Культурной столицы. Программа включает в себя мероприятия очень разных масштабов и жанров, от небольших тематических вечеров до масштабных выставок мирового уровня и концертов с участием звёзд эстонской и европейской сцены. Не только в Тарту, но и в других, даже самых небольших, городах Южной Эстонии будут работать художники, артисты, музыканты, режиссеры из разных уголков мира: Финляндии, Норвегии, Австрии, Германии, Франции и даже Японии.

Год культурной столицы принесет в Тарту и Южную Эстонию не только множество уникальных мероприятий и проектов, но и множество гостей. Мы ожидаем около миллиона посещений, из которых около 10% будут посещения из-за рубежа. Безусловно, это обеспечит огромный опыт местным организаторам. Все мероприятия будут проходить на высоком уровне, с соблюдением требований относительно доступности для всех категорий гостей. Следуя правилам устойчивого развития в области культуры, организация даже самых крупных событий будет проводиться так, чтобы не оставить свой след в окружающей среде.

За особые успехи в подготовке программы Европейская комиссия удостоила Тарту 2024 премии Мелины Меркури в размере 1.5 миллионов евро. Мы невероятно рады тому, что наша работа заслужила такое важное признание. Полученные средства помогут нам воплотить наиболее крупные проекты с большой аудиторией, например, концерт Парижской Филармонии, которая исполнит произведение Вельо Тормиса „Забытые народы“, большой Летний праздник, а также грандиозную выставку Риоджи Икеда в Национальном музее Эстонии. Увидимся в Тарту!

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