У звезды „50 оттенков серого“ Джейми Дорнана случился сердечный приступ, актер госпитализирован

41-летний британский актер и музыкант Джейми Дорнан экстренно госпитализирован в Португалии с симптомами сердечного приступа. Об этом друг актера, шотландский телеведущий Гордон Смарт, рассказал в подкасте Би-би-си The Good, the Bad and the Unexpected.