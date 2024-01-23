У звезды „50 оттенков серого“ Джейми Дорнана случился сердечный приступ, актер госпитализирован
41-летний британский актер и музыкант Джейми Дорнан экстренно госпитализирован в Португалии с симптомами сердечного приступа. Об этом друг актера, шотландский телеведущий Гордон Смарт, рассказал в подкасте Би-би-си The Good, the Bad and the Unexpected.
Артисту, сыгравшему главную роль в фильме „50 оттенков серого“, стало плохо после ядовитого укуса гусеницы.
Известно, что актер с товарищем отправился в отпуск в Португалию в отпуск. У обоих ухудшилось самочувствие на второй день отдыха. Друг Дорнана сам обратился в клинику, а после выписки понял, что у Дорнана те же симптомы. У звезды онемели руки и ноги.
Медики выяснили, что состояние Джейми вызвано отравлением при контакте с ядовитыми гусеницами, которые живут на полях для гольфа на юге страны.