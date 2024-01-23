У звезды „50 оттенков серого“ Джейми Дорнана случился сердечный приступ, актер госпитализирован

Известно, что актер с товарищем отправился в отпуск в Португалию в отпуск. У обоих ухудшилось самочувствие на второй день отдыха. Друг Дорнана сам обратился в клинику, а после выписки понял, что у Дорнана те же симптомы. У звезды онемели руки и ноги.