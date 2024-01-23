„Живи, Брюс!“: жена показала счастливые моменты с тяжелобольным Уиллисом

68-летний голливудский артист Брюс Уиллис неизлечимо болен лобно-височной деменцией. С каждым месяцем звезде „Крепкого орешка“ становится все хуже. Из-за страшного недуга он теряет память и не может жить привычной прежде жизнью. Всегда рядом с актером находится любящая жена Эмма Хеминг, которая во всем помогает супругу.