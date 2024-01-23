Шоубиз
23.01.2024, 16:01

„Живи, Брюс!“: жена показала счастливые моменты с тяжелобольным Уиллисом

 
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
ФОТО: JEP Celebrity Photos / AlamyJEP Celebrity Photos / Alamy Stock Photo | Vida Press

Великому актёру Брюсу Уиллису становиться все хуже. Жена его всячески поддерживает и недавно поделилась трогательным видео в соцсетях, об этом сообщает WomanHit.

68-летний голливудский артист Брюс Уиллис неизлечимо болен лобно-височной деменцией. С каждым месяцем звезде „Крепкого орешка“ становится все хуже. Из-за страшного недуга он теряет память и не может жить привычной прежде жизнью. Всегда рядом с актером находится любящая жена Эмма Хеминг, которая во всем помогает супругу.

45-летняя британская актриса и фотомодель нередко делится в своем микроблоге кадрами семейной жизни. На сей раз она опубликовала трогательное видео с Брюсом Уиллисом, показав на нем счастливые моменты их жизни.

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