В кинотеатре Sõprus пройдет благотворительный стендап-вечер - собранные средства пойдут на покупку авто на фронт

Вечер субботы в кинотеатре Sõprus обещает быть насыщенным. Мероприятие пройдет на английском языке с 18:00 до 20:30. Вечер организован благотворительной эстонско-украинской организацией НКО Ukraina nimel, все сборы от билетов пойдут на помощь Украине.

В программе – выступление юмористов и живая музыка. На сцене выступят сразу 7 эстонских стендап-комиков, в числе которых Ана Фалкон, Анн Вайда, Татьяна Акопова, Сиири Широдкар и Иси Салкедо. Выступления будут сопровождаться музыкой Стена-Олле Молдау и его группы, а вести вечер будет Силле-Кадри Симер.

Минимальная цена билетов и сумма пожертвований – 15 евро, билеты можно приобрести здесь. Деньги, полученные от продажи билетов, будут пожертвованы на приобретение эвакуационного автомобиля, который поможет спасти много жизней на фронте.