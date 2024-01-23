В кинотеатре Sõprus пройдет благотворительный стендап-вечер - собранные средства пойдут на покупку авто на фронт
В эту субботу, 27-го января, в кинотеатре Sõprus пройдет благотворительное мероприятие: вечер полный музыки и смеха. Узнаете больше, что ожидает гостей вечера.
Вечер субботы в кинотеатре Sõprus обещает быть насыщенным. Мероприятие пройдет на английском языке с 18:00 до 20:30. Вечер организован благотворительной эстонско-украинской организацией НКО Ukraina nimel, все сборы от билетов пойдут на помощь Украине.
В программе – выступление юмористов и живая музыка. На сцене выступят сразу 7 эстонских стендап-комиков, в числе которых Ана Фалкон, Анн Вайда, Татьяна Акопова, Сиири Широдкар и Иси Салкедо. Выступления будут сопровождаться музыкой Стена-Олле Молдау и его группы, а вести вечер будет Силле-Кадри Симер.
Минимальная цена билетов и сумма пожертвований – 15 евро, билеты можно приобрести здесь. Деньги, полученные от продажи билетов, будут пожертвованы на приобретение эвакуационного автомобиля, который поможет спасти много жизней на фронте.