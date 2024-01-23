Шоубиз
23.01.2024, 20:04

„Теперь ем регулярно“: 76-летний Бари Алибасов женился на своей помощнице

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Бари Алибасов
Бари Алибасов
ФОТО: Picvario Media, LLC / AlamyPicvario Media, LLC / Alamy Stock Photo | Vida Press

Продюсер Бари Алибасов снова женился. Об этом он рассказал в программе „Хватит слухов!“.

76-летний продюсер выбрал в жены свою помощницу Елену. Он отметил, что свадьба прошла без особых торжеств.

„У нас никакого праздника не было, просто расписались и все. Мы даже в ресторан не ходили. Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живем. Я теперь ем регулярно. Если раньше ел один раз в день, то теперь делаю это четыре раза“, — сказал Бари журналистам.

Алибасов и Елена состоят в отношениях около двух лет. Все началось с того, что женщина помогала продюсеру восстановиться после череды операций.

Известно, что Алибасов был официально женат шесть раз. Предыдущей супругой артиста была актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В ноябре 2018 года пара шокировала общественность новостью о своей свадьбе. Однако в марте прошлого года продюсер попросил свою супругу о расторжении брака. Он снял видео, в котором обратился к Федосеевой-Шукшиной с просьбой не мешать с оформлением развода. В декабре 2020 года суд официально расторг звездный союз.

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