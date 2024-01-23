Танин электромобиль, новая музыка и неожиданная жизнь в сельской местности

Очень удобна функция открывания багажника ногой. Нет-нет, не думайте, что багажник нужно открывать ногой в буквальном смысле. Это работает так: вы проводите ногой под задним бампером, автомобиль распознает это движение, и люк багажника открывается. „Выхожу из магазина с пакетами или несу какие-то вещи, у меня всегда в руках куча всего. И я как истинная женщина считаю, что зачем ходить дважды, если можно взять все за один раз! Не хочется ставить все это на снег или в грязь, чтобы открыть багажник“. Во вместительном багажнике Ariya помещается все – техника, гитары, костюмы, ребенок, смеется Таня. Вся группа не поместится, но вся группа в любой автомобиль не поместится.

Таня любит водить автомобиль, у нее есть опыт управления как компактными спорткарами, так и большими внедорожниками. „Мне нравится, что Aryia быстро разгоняется и ею легко управлять. Руль легкий, но не настолько, как у некоторых других машин“. Камера в зеркале заднего вида поначалу была непривычной, но очень быстро Таня открыла для себя ее преимущества. Например, когда в машине слишком много вещей, при помощи этой камеры в любом случае видно, что творится снаружи. А во время поездок на выступления Танина машина часто забита под завязку.

Будучи практичной женщиной, Таня помогает правильно поставить машину для фотосессии. „Во-первых, мне как женщине очень нравится, что автомобиль быстро нагревается. Это особенно важно в Эстонии с нашим климатом. Пара минут – и машина теплая“. Каждая женщина, которая пробовала, сев зимой в юбке на кожаное сиденье, сразу начать движение, знает, как это холодно! „Ветровое стекло даже в сильный мороз быстро оттаивает. Сегодня я везла ребенка в детский сад, мы немного опаздывали, поехали сразу, как сели в машину, и, когда я выехала со двора, лобовое стекло уже полностью оттаяло. Меньше минуты!“

Мы встретились с Таней холодным солнечным зимним днем. Таня приехала на встречу на электромобиле Nissan Ariya жемчужного цвета – эту машину она тестирует, по сути, уже четыре времени года. „Мы получили автомобиль весной, ездили на нем летом и осенью и теперь можем испытать его в зимнее время. Это прекрасно!“ Раньше Тане не приходилось долго ездить на электромобиле. „Мне нравятся электромобили, мы с Микком стали думать о том, что следующий автомобиль, который мы купим, будет электрическим. Ведь у него так много плюсов, и очень удобных плюсов“.

Таню ждет насыщенный сезон – в театре „Ванемуйне“, уже четвертый сезон, будут показывать мюзикл Nunnad hoos („Действуй, сестра!“). В январе вообще много выступлений – для артистов этот месяц такой же напряженный, как и декабрь. Таня готовит новый альбом, пишет новую музыку, и зимой должны выйти ее новые песни. В марте предстоит грандиозный концерт Kordumatu („Неповторимый“) в концертном доме Alexela. Впервые из зала будут убраны зрительские кресла, и люди будут сидеть за столиками. Повар высочайшего класса Орм Оя приготовит ужин, а на сцене в течение вечера будут выступать такие солисты, как Койт Тооме, Танель Падар, Биргит Саррап, Гетер Яани, Эвелин Выйгемаст, Сеппо Сеэман, Отт Лепланд и Таня.

Таня и Микк Саары установили у себя дома настенное зарядное устройство. У них плавающие рабочие графики, и они могут выбирать, когда лучше подзарядить машину. Летом они могли ездить почти бесплатно, поскольку биржевая цена на электричество иногда была отрицательной. „Эта модель проезжает на полностью заряженном аккумулятора до 320 км в летнее время и 270 км зимой – это маловато, если нужно совершить какую-то дальнюю поездку. Но последняя модель, запас хода которой до 600 км, – была бы супер. Для Эстонии – то, что нужно. Вы можете прокатиться в Южную Эстонию и вернуться в Таллинн на одной зарядке“. В Тарту Таня и Микк ездят довольно часто – оба они участвуют в мюзиклах – поэтому на обратном пути 20 минут проводят в Tikupoiss. В то время, пока машина заряжается, Таня работает или читает книгу.

„Мне нравится, что интерьер достаточно минималистичный. Я не большая фанатка всяких лампочек – во всем предпочитаю минималистичный подход“. Поскольку в Ariya компактная центральная консоль, Тане нравится класть свою сумочку на пол. „Удобно! Больше пространства и воздуха. Если я везу народ в машине, то всегда возникает проблема, куда деть сумочку – положить кому-то на колени?“ Поначалу дисплей на лобовом стекле был немного непривычным, но теперь Таня признает, что без него было бы как-то странно.

Напряженный рабочий график привел к тому, что если обычно в феврале или марте Таня и Микк отправляются на отдых в теплые страны, то в этом году у них нет даже пятидневного окошка, не говоря уже о неделе, когда оба были бы свободны от работы. Таня предпочитает места, где тепло, то есть Азию или, когда времени не очень много, Канарские острова. Ее большая мечта – побывать однажды в Японии, но, как говорит Таня, время этой поездки еще не пришло.

Сюрприз даже для самой себя – Таня стала сельской жительницей

Новые радости ожидают Таню уже весной. А именно: они с Микком занимаются строительством дома, или, как шутит Таня, „будки“ на Хийумаа. Как Таня открыла в себе сельскую жительницу? „Я не знаю! Сама удивляюсь. Вообще я привыкла жить в квартире. Микк начал разговоры о том, чтобы построить дом в сельской местности, но я относилась к этому прохладно. Микк нашел на Хийумаа участок, и оказалось, что у нас там довольно много друзей. Мне стало нравиться, и я заметила, что все чаще ищу в интернете информацию о том, как выращивать помидоры. Выходит, я хочу выращивать растения! В детстве у нас не было дома в деревне, я не умею делать никакие сельские работы, но я читала, что поначалу это прекрасно“, – смеется Таня. Кормиться своим огородом они не планируют. Для них сельская жизнь – это, скорее, своего рода медитация, наслаждение тишиной и уединением.

Тане нравится взять чашечку кофе, выйти босиком на траву – на балконе в квартире этого не сделаешь. „В жизни так много суматохи и людей вокруг, мы выступаем на праздниках и концертах, где очень много народу. Ты все время как бы отдаешь себя“. Сельская жизнь и собственноручно выращенные помидоры помогут немного уравновесить это, надеется Таня.

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