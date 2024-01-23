165 артистов из 35 стран! Tallinn Music Week объявил музыкальную программу этого года
Проходящий в Таллинне с 3 по 7 апреля международный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW) объявил исполнителей музыкальной программы.
„Фестиваль новой музыки и передовых идей“ TMW пройдет этой весной в 16-й раз. Музыкальная программа международного мероприятия пройдет 4-6 апреля в клубах и на концертных площадках Творческого городка Теллискиви, Ноблесснера, Копли и Каламая. Всего на фестивале выступят 165 артистов из 35 стран Европы, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Африки, Австралии и Океании. Запланированы концерты 70 эстонских артистов, 20 иностранных артистов прибудут на TMW из Финляндии, за ними следуют Канада с 9 выступающими, Литва и Польша по 7, Германия и Латвия с 6, а также Великобритания и Украина с 5 исполнителями.
Среди самых известных зарубежных исполнителей в списке значатся: инди-соул-исполнитель Beharie, прозванный „норвежским Фрэнком Оушеном“, бывшая барабанщица M.I.A, вошедшая в список ста выдающихся женщин BBC Madame Gandhi, канадская соул-звезда Таника Чарльз и финская поп-исполнительница и автор песен Miss Molly, покоряющая чарты Billboard. Вы также можете увидеть 7 иностранных артистов, которые на прошлой неделе выступали на ESNS, крупнейшем европейском шоукейс-фестивале в Нидерландах, среди них голландская сенсация пост-панка Tramhaus и французский электророк-дуэт UTO.
В программе представлено и 70 отечественных артистов, среди них Мари Калькун, Duo Ruut, NOËP, Bedless Bones, Rita Ray, Trad.Attack! и Bedwetters, которые успели полюбиться публике как дома, так и за рубежом, а также восходящие звезды, работающие в стилях от R&B до панка, в том числе Мария Калласту и Калли Талонпойка. На сцене Эстонского хорового объединения, в зеленом зале Теллискиви пройдет авторский концерт композиторов Пилле-Рийн Лангепроон и Карла Типпа „Ода закату“, которую исполнит камерный хор Avis Anim. В Fotografiska Tallinn Эстонский союз джаза отметит свое 20-летие — среди выступающих будут звезда эстонского джаз-вокала Кадри Вооранд и молодая R&B-исполнительница Рети Нийманн.
Из иностранных организаторов в программе TMW впервые участвует ведущий европейский фестиваль классической и современной музыки Classical:NEXT, программа которого в зеленом зале Теллискиви включает исполнение эстонским коллективом современной музыки Ludens произведения Мадли Марье Гильдеманн „Осмос“, получившей премию ISCM в номинации Молодой композитор. В качестве новых иностранных кураторов в программе также участвует культурная столица Европы Оулу2026, представляющая самых ярких современных артистов из числа наших северных соседей в клубе Uus Laine, в том числе авангардиста Musta Huone, любимца международных музыкальных критиков. Голландское агентство Yugofuturism на своем музыкальном вечере Vikendica в клубе Kivi Paper Käärid представит такие наделавшие шума на европейских сценах группы, как Tramhaus из Нидерландов и Lufhansa из Северной Македонии. Платформа экспериментальной живой музыки стран Балтии и Скандинавии NERDS (Северо-Европейское общество резонанса и диссонанса) представляет свою авантюрную подборку артистов на Sõltumatu Tantsu Lava, а вильнюсский центр электронной и танцевальной музыки Opium Club отмечает 15-летие работы в клубе HALL, среди исполнителей — легендарные литовские диджеи Manfredas и V. Агентство JV-Promotion в рамках предстоящего TMW приглашает в музыкальный полет на Тайвань и в Южную Корею, среди исполнителей этой сцены — группа Dongyang Gozupa, смешивающая прог-рок и корейские традиции, и тайваньский инди-исполнитель Leaf Yeh, завоевывающий известность на уорлд-мьюзик-сценах.
В этом году TMW проведет фокус-мероприятие, посвященное новому этапу развития глобальной сети гендерного равенства Keychange, в рамках которого в клубе Uus Laine будут представлены артисты, в последние пять лет принимавшие участие в программе Keychange, в том числе эстонский электронный дуэт Vera Vice и итало-нигерийская певица и автор песен Анна Басси. Канадских артистов представляют музыкальные организации The Women in Music Canada и Mundial Montreal, а самый активный организатор концертов в Эстонии, агентство Damn.Loud объединяет усилия с финским фестивалем мрачной музыки Blowup в Paavli Kultuurivabrik. Балтийская сеть передовой культуры Cindy & Kate представляет своих фаворитов в Kivi Paber Käärid, на вечере Africa NOW! в Fotografiska Tallinn прозвучит новая музыка с африканского континента и от представителей этой диаспоры, а на музыкальной сцене музыки будущего Soda Pop в F-hoone прозвучат местные интерпретации самой актуальной мировой поп-музыки.
Свои шоукейс-вечера в рамках TMW также организуют: эстонские фестивали Intsikurmu, Võnge, Üle Heli со специальной программой Kristallofoonia, Вильяндиский фестиваль фолк-музыки и Station Narva; музыкальные клубы Uus Laine и HALL, где будет представлен новый фестиваль электронной музыки UNDA; звукозаписывающий лейбл и агентство Estonian Funk Embassy, представительские организации Fenno-Ugria, Эстонская ассоциация тяжелой музыки и Эстонская ассоциация электроакустических композиторов и группа OOPUS.
Список исполнителей музыкального фестиваля TMW будет обновлен в течение января.
Программа TMW, проходящая с 3 по 7 апреля 2024 года, состоит из музыкального фестиваля, конференции, посвященной музыкальной индустрии, и городского фестиваля.
Фестиваль TMW организуют MTÜ Muusikanädal и Shiftworks OÜ совместно со многими партнерами и кураторами. Стратегическим партнером TMW в сфере музыки является Music Estonia. TMW является членом-основателем FoMC, федерации, объединяющей международные музыкальные конференции и фестивали талантов, участником европейской программы обмена талантами ESNS Exchange, глобальной инициативы по гендерному равенству Keychange и партнерским фестивалем европейской глобальной музыкальной платформы UPBEAT.
В интернет-магазине TMW продаются абонементы, обеспечивающие вход на музыкальный фестиваль, и PRO-абонементы, обеспечивающие вход на музыкальный фестиваль и конференцию. До конца января фестивальные абонементы доступны по скидочной цене 65 евро (окончательная цена 85 евро), а PRO-абонементы — по скидочной цене 175 евро (окончательная цена 225 евро).
Билеты на отдельные концерты и клубные вечера TMW 2024 продаются в Piletilevi.