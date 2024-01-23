165 артистов из 35 стран! Tallinn Music Week объявил музыкальную программу этого года

„Фестиваль новой музыки и передовых идей“ TMW пройдет этой весной в 16-й раз. Музыкальная программа международного мероприятия пройдет 4-6 апреля в клубах и на концертных площадках Творческого городка Теллискиви, Ноблесснера, Копли и Каламая. Всего на фестивале выступят 165 артистов из 35 стран Европы, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Африки, Австралии и Океании. Запланированы концерты 70 эстонских артистов, 20 иностранных артистов прибудут на TMW из Финляндии, за ними следуют Канада с 9 выступающими, Литва и Польша по 7, Германия и Латвия с 6, а также Великобритания и Украина с 5 исполнителями.

Среди самых известных зарубежных исполнителей в списке значатся: инди-соул-исполнитель Beharie, прозванный „норвежским Фрэнком Оушеном“, бывшая барабанщица M.I.A, вошедшая в список ста выдающихся женщин BBC Madame Gandhi, канадская соул-звезда Таника Чарльз и финская поп-исполнительница и автор песен Miss Molly, покоряющая чарты Billboard. Вы также можете увидеть 7 иностранных артистов, которые на прошлой неделе выступали на ESNS, крупнейшем европейском шоукейс-фестивале в Нидерландах, среди них голландская сенсация пост-панка Tramhaus и французский электророк-дуэт UTO.

В программе представлено и 70 отечественных артистов, среди них Мари Калькун, Duo Ruut, NOËP, Bedless Bones, Rita Ray, Trad.Attack! и Bedwetters, которые успели полюбиться публике как дома, так и за рубежом, а также восходящие звезды, работающие в стилях от R&B до панка, в том числе Мария Калласту и Калли Талонпойка. На сцене Эстонского хорового объединения, в зеленом зале Теллискиви пройдет авторский концерт композиторов Пилле-Рийн Лангепроон и Карла Типпа „Ода закату“, которую исполнит камерный хор Avis Anim. В Fotografiska Tallinn Эстонский союз джаза отметит свое 20-летие — среди выступающих будут звезда эстонского джаз-вокала Кадри Вооранд и молодая R&B-исполнительница Рети Нийманн.