Культура
23.01.2024, 14:52

165 артистов из 35 стран! Tallinn Music Week объявил музыкальную программу этого года

 
ФОТО: Rytis Seskaitis

Проходящий в Таллинне с 3 по 7 апреля международный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW) объявил исполнителей музыкальной программы.

„Фестиваль новой музыки и передовых идей“ TMW пройдет этой весной в 16-й раз. Музыкальная программа международного мероприятия пройдет 4-6 апреля в клубах и на концертных площадках Творческого городка Теллискиви, Ноблесснера, Копли и Каламая. Всего на фестивале выступят 165 артистов из 35 стран Европы, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Африки, Австралии и Океании. Запланированы концерты 70 эстонских артистов, 20 иностранных артистов прибудут на TMW из Финляндии, за ними следуют Канада с 9 выступающими, Литва и Польша по 7, Германия и Латвия с 6, а также Великобритания и Украина с 5 исполнителями.

Среди самых известных зарубежных исполнителей в списке значатся: инди-соул-исполнитель Beharie, прозванный „норвежским Фрэнком Оушеном“, бывшая барабанщица M.I.A, вошедшая в список ста выдающихся женщин BBC Madame Gandhi, канадская соул-звезда Таника Чарльз и финская поп-исполнительница и автор песен Miss Molly, покоряющая чарты Billboard. Вы также можете увидеть 7 иностранных артистов, которые на прошлой неделе выступали на ESNS, крупнейшем европейском шоукейс-фестивале в Нидерландах, среди них голландская сенсация пост-панка Tramhaus и французский электророк-дуэт UTO.

В программе представлено и 70 отечественных артистов, среди них Мари Калькун, Duo Ruut, NOËP, Bedless Bones, Rita Ray, Trad.Attack! и Bedwetters, которые успели полюбиться публике как дома, так и за рубежом, а также восходящие звезды, работающие в стилях от R&B до панка, в том числе Мария Калласту и Калли Талонпойка. На сцене Эстонского хорового объединения, в зеленом зале Теллискиви пройдет авторский концерт композиторов Пилле-Рийн Лангепроон и Карла Типпа „Ода закату“, которую исполнит камерный хор Avis Anim. В Fotografiska Tallinn Эстонский союз джаза отметит свое 20-летие — среди выступающих будут звезда эстонского джаз-вокала Кадри Вооранд и молодая R&B-исполнительница Рети Нийманн.

Из иностранных организаторов в программе TMW впервые участвует ведущий европейский фестиваль классической и современной музыки Classical:NEXT, программа которого в зеленом зале Теллискиви включает исполнение эстонским коллективом современной музыки Ludens произведения Мадли Марье Гильдеманн „Осмос“, получившей премию ISCM в номинации Молодой композитор. В качестве новых иностранных кураторов в программе также участвует культурная столица Европы Оулу2026, представляющая самых ярких современных артистов из числа наших северных соседей в клубе Uus Laine, в том числе авангардиста Musta Huone, любимца международных музыкальных критиков. Голландское агентство Yugofuturism на своем музыкальном вечере Vikendica в клубе Kivi Paper Käärid представит такие наделавшие шума на европейских сценах группы, как Tramhaus из Нидерландов и Lufhansa из Северной Македонии. Платформа экспериментальной живой музыки стран Балтии и Скандинавии NERDS (Северо-Европейское общество резонанса и диссонанса) представляет свою авантюрную подборку артистов на Sõltumatu Tantsu Lava, а вильнюсский центр электронной и танцевальной музыки Opium Club отмечает 15-летие работы в клубе HALL, среди исполнителей — легендарные литовские диджеи Manfredas и V. Агентство JV-Promotion в рамках предстоящего TMW приглашает в музыкальный полет на Тайвань и в Южную Корею, среди исполнителей этой сцены — группа Dongyang Gozupa, смешивающая прог-рок и корейские традиции, и тайваньский инди-исполнитель Leaf Yeh, завоевывающий известность на уорлд-мьюзик-сценах.

В этом году TMW проведет фокус-мероприятие, посвященное новому этапу развития глобальной сети гендерного равенства Keychange, в рамках которого в клубе Uus Laine будут представлены артисты, в последние пять лет принимавшие участие в программе Keychange, в том числе эстонский электронный дуэт Vera Vice и итало-нигерийская певица и автор песен Анна Басси. Канадских артистов представляют музыкальные организации The Women in Music Canada и Mundial Montreal, а самый активный организатор концертов в Эстонии, агентство Damn.Loud объединяет усилия с финским фестивалем мрачной музыки Blowup в Paavli Kultuurivabrik. Балтийская сеть передовой культуры Cindy & Kate представляет своих фаворитов в Kivi Paber Käärid, на вечере Africa NOW! в Fotografiska Tallinn прозвучит новая музыка с африканского континента и от представителей этой диаспоры, а на музыкальной сцене музыки будущего Soda Pop в F-hoone прозвучат местные интерпретации самой актуальной мировой поп-музыки.

Свои шоукейс-вечера в рамках TMW также организуют: эстонские фестивали Intsikurmu, Võnge, Üle Heli со специальной программой Kristallofoonia, Вильяндиский фестиваль фолк-музыки и Station Narva; музыкальные клубы Uus Laine и HALL, где будет представлен новый фестиваль электронной музыки UNDA; звукозаписывающий лейбл и агентство Estonian Funk Embassy, представительские организации Fenno-Ugria, Эстонская ассоциация тяжелой музыки и Эстонская ассоциация электроакустических композиторов и группа OOPUS.

Список исполнителей музыкального фестиваля TMW будет обновлен в течение января.

Программа TMW, проходящая с 3 по 7 апреля 2024 года, состоит из музыкального фестиваля, конференции, посвященной музыкальной индустрии, и городского фестиваля.

Фестиваль TMW организуют MTÜ Muusikanädal и Shiftworks OÜ совместно со многими партнерами и кураторами. Стратегическим партнером TMW в сфере музыки является Music Estonia. TMW является членом-основателем FoMC, федерации, объединяющей международные музыкальные конференции и фестивали талантов, участником европейской программы обмена талантами ESNS Exchange, глобальной инициативы по гендерному равенству Keychange и партнерским фестивалем европейской глобальной музыкальной платформы UPBEAT.

В интернет-магазине TMW продаются абонементы, обеспечивающие вход на музыкальный фестиваль, и PRO-абонементы, обеспечивающие вход на музыкальный фестиваль и конференцию. До конца января фестивальные абонементы доступны по скидочной цене 65 евро (окончательная цена 85 евро), а PRO-абонементы — по скидочной цене 175 евро (окончательная цена 225 евро).

Билеты на отдельные концерты и клубные вечера TMW 2024 продаются в Piletilevi.

Артисты TMW 2024:

Ævestaden (SE/NO)

AfroChill DJs (EE)

Aircraft (UA)

Aiste Regina x Donatas Chipak (LT)

Aivar Tõnso (EE)

Akli (LT)

Alexander Romance (Šotimaa, ÜK)

Alonette (EE)

Analogue Quattro (EE)

Anna Bassy (IT)

Anna Makeev & Co (EE-Mari Eli Vabariik)

Ant (EE)

AR-GOD (EE-Udmurdi Vabariik)

Artur Lääts x Pikkauch (EE)

Avis Animi (EE)

Aysanabee (CA)

Bandit Voyage (CH)

Bedless Bones (EE)

Bedwetters (EE)

Beharie (NO)

Belle Chen (UK)

Brutus the one that got away (FI)

Buzhold (EE)

Cätlin Mägi & EstPipes (EE)

Corey Gulkin (CA)

Curly Strings (EE)

Curses (DE)

DAGADANA (PL/UA)

Dome Runner (FI)

Dongyang Gozupa (KR)

Duckshell (HU)

Duo Mann & Juula (EE)

Duo Ruut (EE)

Eesti torupillide ansambel TUUL (EE)

Efe Ce Ele (ES)

Elukas (EE)

Erik Laar (CA)

Evestus (EE)

Franek Warzywa & Młody Budda (PL)

Gaia Mobilij (IT)

Goresoerd (EE)

groove& (KR)

Guedra Guedra (MA)

Hans Gunter Lock (EE)

Hauptmeier|Recker (DE)

Hazlett (AU-SE)

HHY & the Kampala Unit (UG-PT)

Horror Dance Squad (EE)

Intrepid (EE)

Iterum Nata (FI)

Itinera (HU)

Jeoungsu Park (KR)

Jesse Markin (FI)

Johanna Juhola Trio (FI)

Johnny Labelle (GR)

Juhan Uppin (EE)

Kadi Vija Key Project (EE-FI)

Kadri Voorand (EE)

Kalli Talonpoika (EE)

Kännu Peal Käbi (EE)

Karameel (EE)

Kaukolampi (FI)

Ken Kuusk (EE)

Kenors (EE)

Keskkool (EE)

Kitty Florentine (EE)

KLAWO (PL)

Knife Girl (FI)

Korrontzi (ES)

KUTU (FR-ET)

Le Diable à Cinq (CA)

Leaf Yeh (TW)

Ludens / Madli Marje Gildemann (EE-CH)

Lufthansa (MK)

Lunt (LV)

Madame Gandhi (UK)

Manfredas (LT)

Mari Kalkun (EE)

maria kallastu (EE)

Maria Mazzotta (IT)

Maris Pihlap (EE)

MEGAMEGA Superstar (EE)

Meryl Streek (IE)

Mia Kelly (CA)

Micaela S (EE)

Mirrors For Princes (UA-DE)

Misia Furtak (PL)

Miss Molly (FI)

Mört (EE)

moshimoshi (FI)

Mr. Dad (FI)

Must Rousnam (DZ)

Musta Huone (FI)

Nicole Ariana (CA)

Night Tapes (UK-EE)

NOËP (EE)

O.N.E. (PL)

Ohelen (KR)

OOPUS (EE)

Oranzas Brivdienas (LV)

Otto Iivari (FI)

Parasex (EE-IT)

Pille-Riin Langeproon & Karl Tipp: „Ood päikeseloojangule“ (EE)

Plattenbau (DE)

Polenta (FI)

Poundo (FR-SN)

Project Pennar (EE)

Punkto (LT)

REACH (SE)

Reti Niimann (EE)

Rita Ray (EE)

Robotorr (EE)

Roe Deers (LT)

Rossano Snel feat. Marcelo Politano and Anna Gelyuk (BR-DE-EE)

Sarma Gabrena (LV)

Sauljaljui (TW)

SCÚRU FITCHÁDU (PT)

Sekret Teknik (FI)

Sereias (PT)

SI Process (UA)

Silky Steps (EE)

Sinzere (CA)

Sofia Zaiceva (LV)

Sophia Mitiku (FI)

Sudden Lights (LV)

Sugar Rody (EE)

SUN (FR)

Superkoloritas (LT)

TamTam (EE)

Tanel Mütt (EE)

Tanika Charles (CA)

The Boondocks (EE)

The Brooks (CA)

The Lazy Jesus (UA)

Thomas Backman (SE)

Trad.Attack! (EE)

Tramhaus (NL)

Turbo Trans Turisti (RS)

UTO (FR)

V (LT)

Vassvik/Silvola/Strype (NO)

Vera Vice (EE)

Virta (FI)

Waterflower (LV)

Wolfram (FI)

Zbigniew (PL)

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