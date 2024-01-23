ФОТО | Народ гуляет! Уку Сувисте зажег на открытии Культурной столицы Европы в Выру

Программа культурной столицы будет проходить в Тарту и Южной Эстонии в течение всего года и рассказывать историю Искусства выживания, которая является творческой концепцией культурной столицы. Это знания, навыки и ценности, которые помогут нам в будущем жить лучше. „В течение года пройдет более 1000 мероприятий, из которых каждый обязательно найдет что-то по душе“, - сказал руководитель Тарту 2024 Кулдар Лейс.