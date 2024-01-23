ФОТО | Народ гуляет! Уку Сувисте зажег на открытии Культурной столицы Европы в Выру(2)
Очередь отмечать открытие культурной столицы Европы дошла и до Выру. Несмотря на минусовую температуру, Уку Сувисте, регги-группа Angus и норвежский диджей iDJa разогрели публику и зажгли по полной.
Программа культурной столицы будет проходить в Тарту и Южной Эстонии в течение всего года и рассказывать историю Искусства выживания, которая является творческой концепцией культурной столицы. Это знания, навыки и ценности, которые помогут нам в будущем жить лучше. „В течение года пройдет более 1000 мероприятий, из которых каждый обязательно найдет что-то по душе“, - сказал руководитель Тарту 2024 Кулдар Лейс.
Церемония открытия культурной столицы Европы Тарту 2024 „Все вместе едины!“ состоится 26 января в 19 часов в Тарту на реке Эмайыги. Выступят группа Trad.Attack!, Mölder, Lonitseera и многие другие известные эстонские артисты, актеры и танцоры. Подробнее на сайте: tartu2024.ee.