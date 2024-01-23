„Я не до конца понимаю мотивы президента“. Кая Каллас может отказаться от участия в президентском приеме

Несколько депутатов выразили недовольство решением президента пригласить на прием по случаю Дня независимости ЭР лишь правление Рийгикогу, председателей и заместителей председателей комиссий, а также лидеров фракций.

„Я чувствую, что тоже в это вовлечена, поэтому не уверена в том, буду ли участвовать в этом празднестве, - заявила Кая Каллас в программе Vikerraadio „В студии премьер-министр“ (Stuudios on peaminister). - Честно говоря, я не до конца понимаю мотивы президента. Эстония - парламентское государство, где народ является носителем высшей власти. Народ выбирает Рийгикогу, а Рийгикогу избирает премьер-министра и президента. Таким образом, мой работодатель - парламент“.

„Я, конечно, не тот человек, с которым в парламенте обращаются очень мягко, когда я туда систематически хожу. Но в то же время мне не кажется правильным, что приглашено только правление Рийгикогу“, - добавила она.

Каллас признала, что в обществе эта тема стала объектом для шуток.