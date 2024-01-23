„Я не до конца понимаю мотивы президента“. Кая Каллас может отказаться от участия в президентском приеме(54)
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) признала, что ее беспокоит решение президента Алара Кариса не приглашать большинство членов Рийгикогу на прием по случаю Дня независимости ЭР. По ее словам, она не уверена, будет ли участвовать в нем, пишет rus.err.ee.
Несколько депутатов выразили недовольство решением президента пригласить на прием по случаю Дня независимости ЭР лишь правление Рийгикогу, председателей и заместителей председателей комиссий, а также лидеров фракций.
„Я чувствую, что тоже в это вовлечена, поэтому не уверена в том, буду ли участвовать в этом празднестве, - заявила Кая Каллас в программе Vikerraadio „В студии премьер-министр“ (Stuudios on peaminister). - Честно говоря, я не до конца понимаю мотивы президента. Эстония - парламентское государство, где народ является носителем высшей власти. Народ выбирает Рийгикогу, а Рийгикогу избирает премьер-министра и президента. Таким образом, мой работодатель - парламент“.
„Я, конечно, не тот человек, с которым в парламенте обращаются очень мягко, когда я туда систематически хожу. Но в то же время мне не кажется правильным, что приглашено только правление Рийгикогу“, - добавила она.
Каллас признала, что в обществе эта тема стала объектом для шуток.