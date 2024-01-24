ФОТО | Мэрилин Керро вспоминает встречу с голливудской звездой в Москве: я не понимала тогда, кто меня так к себе прижимает

В понедельник Мэрилин Керро разместила в своем аккаунте Facebook пост с фотографией из прошлого, вспомнив былые времена. Когда-то давно ей удалось встретиться с актером Иэном Сомерхолдером, известным по сериалу „Дневники вампира“. „Эта фотография относится к московскому периоду моей жизни, когда я только туда приехала. По моему лицу видно, что я вроде бы и не очень понимаю, кто меня так к себе прижимает и почему“, начала она описание к фото. Она пояснила, что встреча с Иэном произошла благодаря ее подруге, которая организовывала тогда мероприятия для американских знаменитостей.

„Поскольку я вскоре должна была принять участие в передаче, она пригласила меня на какую-то конференцию. Ну, подумала немного и пошла! На тот момент мой русский был довольно плох, и я не понимала, куда именно меня тащат. Вечер прошел за тем, что я слушала рассказы об этом джентльмене и его семье и думала, что вполне неплохой вечер“, -вспоминала Мэрилин.

Позже, когда Мэрилин попала в передачу, она показала фотографию другому ясновидящему, Александру Шепсу, также участнику передачи, с которым у нее затем сложились отношения. Шепс был поражен увиденным и поинтересовался у Керро, откуда она знает актера. „Я не знаю, какой-то мистер, который на меня напрыгнул“, - ответила она. Оказалось, что сам Шепс был преданным поклонником Иэна, и, если не ошибаюсь, настоящим фанатом „Дневников вампира“. Думаю, что с этого момента я стала для Шепса еще более привлекательной, потому что когда-то встретилась с его кумиром“,- воспоминала она.

„Теперь, смеюсь над этим, и вижу, что это была бы возможность, но так как я была человеком с четкой целью, я не видела вокруг себя ничего, кроме стремления участвовать в передаче и испытать себя,“ писала Мэрилин в своем посте и получила урок о том, что иногда стоит осматриваться вокруг, так как на пути можно встретить жемчужины, способные изменить чей-то курс к лучшему, чем изначально предполагалось.