В Эстонию приезжает таинственный андеграуд-рэпер Sematary, вскруживший голову миллионам человек
Sematary – это загадочный подпольный рэпер, который легко и играючи смешивает, казалось бы, несовместимые музыкальные жанры, всякий раз создавая что-то совершенно особенное. Несмотря на свой молодой возраст, он уже успел оставить значительный след в музыке, и 1 июня 2024 года он в рамках своего турне „Haunted Mound Angels“ вместе со многими другими артистами выступит в Таллинне, на концертной площадке Helitehas.
За псевдонимом Sematary скрываетсся 23-летний Зейн Стеклер, чей взлет на музыкальный небосвод был стремительным и своеобразным. Sematary, родившийся в округе Плейсер, штат Калифорния, начал играть со звуками в возрасте 11 лет, в составе GarageBand. Сам он говорил, что решающим для него стало лайв-шоу Yung Lean, на котором Зейну удалось побывать в 15-летнем возрасте – именно тогда он понял, что хочет стать рэпером.
В музыке Sematary слышно влияние самых разных жанров от чикагского дрилла, шугейза, блэк-метал до хорроркора. Все это вместе создает звучание, которое невозможно классифицировать. Его музыка набрала уже сотни миллионов прослушиваний в Spotify и Apple Music, и это, бесспорно, говорит о том, насколько популярен этот артист.
В 2019 году Sematary собрал своих единомышленников, рэперов и других артистов, и основал коллектив Haunted Mound. Все участники группы разделяют страсть Sematary к музыке. Sematary как исполнительный директор и визионер Haunted Mound, он курирует таланты, создает произведения искусства и продюсирует коллектив
Дебютный микстейп Sematary под названием „Rainbow Bridge“, вышедший в ноябре 2019 года, положил начало визуальной эстетике Haunted Mound, треки „Slaughter House“ и „Rainbow Bridge“ набрали миллионы прослушиваний. Несмотря на то, что Sematary привлек внимание многих звукозаписывающих компаний, он отклонил все поступившие ему предложения, желая сохранить контроль над своим творчеством и независимость. В октябре 2021 года Sematary переехал в заброшенную скотобойню, в которой основал свою студию и которая стала не только его домом, но и штабом Haunted Mound.
Своеобразное затворничество способствует созданию таинственного образа исполнителя – каждый раз, когда он выставляет на продажу разработанные им самим брендовые товары, все скупается за считанные минуты. Фанаты анализируют значение его видеоклипов и песенных текстов – подобные видеоролики набирают сотни тысяч просмотров на Youtube.
В 2022 году Sematary с успехом начал свое мировое турне – билеты на его концерты были распроданы по всему миру от Мельбурна до Польши. Успех набирал обороты и в 2023 году, когда слушателям был представлен трек „Butcher House“, записанный в сотрудничестве с Sickboyrar. Кроме этого, Sematary выпустил совместный сингл с BLP Kosher под названием „Huntin Wabbits“ и работал с Chief Keef над альбомом FTP Records.
Недавно Sematary совершил совместный тур с $uicideboy$ по Северной Америке – это были одни из крупнейших концертных площадок за всю его карьеру. И все же он остается верен своим корням, выпуская EP „King of the Graveyard“ и перезаписывая свой EP „Warboy“ 2020 года. Европейское турне „Haunted Mound Angels“ запланировано на этот год, причем именно Таллинн станет первым в списке городов тура.
Эстонские фанаты смогут увидеть таинственного Sematary своими глазами и погрузиться в его музыку 1 июня 2024 года на таллиннской площадке Helitehas. В этот день на сцене будут выступать и другие музыканты. Билеты для членов клуба Live Nation станут доступны 25 января в 12 часов. Открытая продажа в пунктах продажи и на сайте Piletilevi стартует 26 января в 10 часов утра.