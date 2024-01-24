В Эстонию приезжает таинственный андеграуд-рэпер Sematary, вскруживший голову миллионам человек

За псевдонимом Sematary скрываетсся 23-летний Зейн Стеклер, чей взлет на музыкальный небосвод был стремительным и своеобразным. Sematary, родившийся в округе Плейсер, штат Калифорния, начал играть со звуками в возрасте 11 лет, в составе GarageBand. Сам он говорил, что решающим для него стало лайв-шоу Yung Lean, на котором Зейну удалось побывать в 15-летнем возрасте – именно тогда он понял, что хочет стать рэпером.

В музыке Sematary слышно влияние самых разных жанров от чикагского дрилла, шугейза, блэк-метал до хорроркора. Все это вместе создает звучание, которое невозможно классифицировать. Его музыка набрала уже сотни миллионов прослушиваний в Spotify и Apple Music, и это, бесспорно, говорит о том, насколько популярен этот артист.

В 2019 году Sematary собрал своих единомышленников, рэперов и других артистов, и основал коллектив Haunted Mound. Все участники группы разделяют страсть Sematary к музыке. Sematary как исполнительный директор и визионер Haunted Mound, он курирует таланты, создает произведения искусства и продюсирует коллектив

Дебютный микстейп Sematary под названием „Rainbow Bridge“, вышедший в ноябре 2019 года, положил начало визуальной эстетике Haunted Mound, треки „Slaughter House“ и „Rainbow Bridge“ набрали миллионы прослушиваний. Несмотря на то, что Sematary привлек внимание многих звукозаписывающих компаний, он отклонил все поступившие ему предложения, желая сохранить контроль над своим творчеством и независимость. В октябре 2021 года Sematary переехал в заброшенную скотобойню, в которой основал свою студию и которая стала не только его домом, но и штабом Haunted Mound.

Своеобразное затворничество способствует созданию таинственного образа исполнителя – каждый раз, когда он выставляет на продажу разработанные им самим брендовые товары, все скупается за считанные минуты. Фанаты анализируют значение его видеоклипов и песенных текстов – подобные видеоролики набирают сотни тысяч просмотров на Youtube.