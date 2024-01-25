Вместо баланды – салат „Нисуаз“, а вместо Dyson – общественный „чемоданчик красоты“: сколько Блиновская заплатит за комфорт в СИЗО
Блогеру придется непросто в новых условиях, но если она готова тратить деньги, то можно избежать многих бытовых неудобств.
Совсем недавно Елена Блиновская сетовала на жизнь, которая резко поменялась. Из миллионерши и королевы желаний она стала мошенницей под домашним арестом, лишившейся всех привычных благ. Теперь дела обстоят еще хуже — ближайшие месяцы блогер проведет в СИЗО.
В следственном изоляторе жизнь многодетной матери будет непростой, ведь ей придется приспосабливаться к совершенно новым условиям жизни.
„Учитывая ее возможности на свободе, ее финансовое состояние, оказаться в СИЗО для нее большое испытание. Даже больше с моральной точки зрения“, — говорит Woman.ru Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
Елену Блиновскую отправили в московское СИЗО №6, в простонародье именуемом „Печатники“. Сначала она 10-14 дней проведет в карантине, а потом будет размещена в одной из камер. Это могут быть большие камеры на 40 человек, в таких есть своя кухонная зона и столовая, или поменьше на 6-10 человек. Там обстановка скоромнее, душевой и кухни уже нет. Кстати, в камеру можно купить телевизор или холодильник, но забрать бытовую технику с собой при переводе не удастся.
„Учитывая ее личность, за ней будет особое внимание и особый контроль, чтобы никаких нарушений ее прав не было. Хотя, учитывая ее финансовые возможности, у нее могут вымогать деньги, угрожать физически, чтобы что-то от нее получить. Такие прецеденты тоже бывают, но полагаю, что сейчас к блогеру пойдут правозащитники, так что она будет ограждена“, — полагает Иван.
Заключенные сами наводят порядок в камерах, договариваются внутри, как будет меняться график. Но есть и те, кто считает, что им не пристало заниматься бытовыми вопросами, в таком случае заставляют убирать тех, кто слабее.
Стирают заключенные тоже самостоятельно, в камере сушат личные вещи. Никаких стиральных машин нет, все приходится делать руками. Кстати, количество одежды тоже ограничено: в гардеробе можно иметь по две пары брюк, футболок, толстовок и т.д.
Питание — особая сфера, на которую придется серьезно потратиться, если хочется есть вкусно. Стандартный рацион арестанта состоит из каши на завтрак, супа на обед и пюре с рыбой или мясом на ужин. Но если у подследственного есть деньги, то в СИЗО №6 с легкостью можно обеспечить себе вкусный стол — заказать готовые блюда из „кулинарной лавки“ изолятора.
Например, обед „Итальянский“: салат „Нисуаз“, фетучини под соусом „Полло“ и фокачча с морской солью обойдутся в 995 рублей (9,95 евро).
А комплексный обед Small-2, в который входят салат „Цезарь“, ежики куриные в сливочном соусе, картофель, булочка и чай, стоят 375 рублей (3,75 евро).
Запеченная курочка с картошкой, набор для новогоднего стола или большой компании, стоит 2 790 рублей (27,90 евро).
А побаловать себя выпечкой, блинчиками и самсой можно за 990 рублей(9,90 евро). Сыр пармезан 200 г стоит 369 руб (3,70 евро), а творожные изделия — от 700 рублей (7 евро).
В местном магазине можно купить не только готовую продукцию, но и фрукты/овощи. Помидоры, например, стоят 150 руб(1,50)/500 гр., ананас — 500 руб(5евро)/шт., гранат — 105 руб/шт(1,05 евро)., яблоки — 122 руб/сетка (1,22 евро).
В лавке продают сладости и необходимые бытовые товары: прокладки — 165 руб(1,65евро), гель для душа — 225 руб (2,25евро), шампунь — 245 руб.(2,45 евро)
В качестве досуга можно сходить в спортзал (посещения платные, в среднем 2 тыс. в месяц), почитать (книги передают родственники) или привести себя в порядок.
В женском следственном изоляторе есть парикмахерская, где, например, можно сделать маникюр или воспользоваться услугой „чемоданчик красоты“. В них есть фен и все необходимое, чтобы сделать укладку. Например, если женщина едет в суд, то может привести себя в порядок.
Независимо от камеру, куда попадет блогер, жить придется по расписанию. Подъем в 6 утра, проверки, завтра, обед и так далее. Примечательно, что лежать на кровати в течение для нельзя, нужно находить себе какие-то другие дела.
„Много жалоб на оказание медицинской помощи, конечно, не хватает узких специалистов. Женщины чаще жалуются на здоровье, чем мужчины. Это серьезная проблема системы. Если у Елены есть хронические заболевания, то они могут усугубиться. А вот если здоровье позволяет, то серьезных осложнений можно избежать“, — заключил Иван Мельников.