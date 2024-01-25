Вместо баланды – салат „Нисуаз“, а вместо Dyson – общественный „чемоданчик красоты“: сколько Блиновская заплатит за комфорт в СИЗО

Совсем недавно Елена Блиновская сетовала на жизнь, которая резко поменялась. Из миллионерши и королевы желаний она стала мошенницей под домашним арестом, лишившейся всех привычных благ. Теперь дела обстоят еще хуже — ближайшие месяцы блогер проведет в СИЗО.

В следственном изоляторе жизнь многодетной матери будет непростой, ведь ей придется приспосабливаться к совершенно новым условиям жизни.

„Учитывая ее возможности на свободе, ее финансовое состояние, оказаться в СИЗО для нее большое испытание. Даже больше с моральной точки зрения“, — говорит Woman.ru Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.

Елену Блиновскую отправили в московское СИЗО №6, в простонародье именуемом „Печатники“. Сначала она 10-14 дней проведет в карантине, а потом будет размещена в одной из камер. Это могут быть большие камеры на 40 человек, в таких есть своя кухонная зона и столовая, или поменьше на 6-10 человек. Там обстановка скоромнее, душевой и кухни уже нет. Кстати, в камеру можно купить телевизор или холодильник, но забрать бытовую технику с собой при переводе не удастся.

„Учитывая ее личность, за ней будет особое внимание и особый контроль, чтобы никаких нарушений ее прав не было. Хотя, учитывая ее финансовые возможности, у нее могут вымогать деньги, угрожать физически, чтобы что-то от нее получить. Такие прецеденты тоже бывают, но полагаю, что сейчас к блогеру пойдут правозащитники, так что она будет ограждена“, — полагает Иван.

Заключенные сами наводят порядок в камерах, договариваются внутри, как будет меняться график. Но есть и те, кто считает, что им не пристало заниматься бытовыми вопросами, в таком случае заставляют убирать тех, кто слабее.

Стирают заключенные тоже самостоятельно, в камере сушат личные вещи. Никаких стиральных машин нет, все приходится делать руками. Кстати, количество одежды тоже ограничено: в гардеробе можно иметь по две пары брюк, футболок, толстовок и т.д.