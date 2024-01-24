Шоубиз
24.01.2024, 08:30

Умер основатель группы Boney M Фрэнк Фариан

 
(FILE) GERMANY MUSIC FRANK FARIAN OBIT
(FILE) GERMANY MUSIC FRANK FARIAN OBIT
ФОТО: JENS KALAENE | EPA

Немецкий музыкант и основатель диско-группы Boney M. Фрэнк Фариан (настоящее имя Франк Ройтер) умер в Майами в возрасте 82 лет. Об этом сообщает BBC.

Музыкант родился в Германии и с детства занимался музыкой. Подражая американским солдатам, которые были размещены в Германии, он увлекся рок-н-роллом, и в 1961 году создал собственную группу Frankie Farian und die Schatten, известность к которой пришла в 1964 году после рок-фестиваля в Гамбурге.

В 1975 году Фариан как продюсер создал диско-группу Boney M. из музыкантов, которые родились на Карибских островах. Одной из самых знаменитых песен группы является Rasputin. Также Фариан создал ряд других музыкальных проектов: Eruption, La Bouche, No Mercy и др.

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