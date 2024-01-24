Умер основатель группы Boney M Фрэнк Фариан

Музыкант родился в Германии и с детства занимался музыкой. Подражая американским солдатам, которые были размещены в Германии, он увлекся рок-н-роллом, и в 1961 году создал собственную группу Frankie Farian und die Schatten, известность к которой пришла в 1964 году после рок-фестиваля в Гамбурге.