Финальная битва „Оппенгеймера“ и „Барби“: Марго Робби Оскара не получит

При этом партнер Робби по съемочной площадке фильма Греты Гервиг Райан Гослинг номинацию получил — он претендует на статуэтку в категории „Лучший актер второго плана“. Актриса Америка Феррера, также сыгравшая в „Барби“, получила номинацию „Лучшая актриса второго плана“ (однако ей могут помешать и сыгравшая в „Оппенгеймере“ Эмили Блант, и Давайн Джой Рэндольф, Дэниэл Брукс и Джоди Фостер из других фильмов. Да и у Гослинга статуэтку могут „увести“ Роберт Дауни-мл. ("Оппенгеймер“), Роберт Де Ниро, Марк Руффало или Стерлинг К. Браун.

В списке же претенденток на роль лучшей актрисы представлены Аннетт Бенинг, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Кэри Маллиган и Эмма Стоун.

Также не получит Оскара и режиссёр „Барби“ Грета Гервиг. А вот у Кристофера Нолана („Оппенгеймер“) такой шанс есть. Его конкуренты — Мартин Скорсезе, Йоргос Лантимос, Джонатан Глейзер и Жюстин Трие.

Не „схлестнутся“ „Барби“ и „Оппенгеймер“ и в номинации „Лучшая мужская роль“. Против Киллиана Мерфи выступят Пол Джаматти, Брэдли Купер, Джеффри Райт и Колман Доминго (отметим, что в шорт-лист не попал Леонардо Ди Каприо). Также представители „Оппенгеймера“ не встретят никого из „Барби“ в номинациях „Лучшая работа оператора“, „Лучший монтаж“, „Лучший грим и причёски“, „Лучший оригинальный саундтрек“, „Лучший звук“. „Барби“ же будет конкурировать сама с собой в номинации „Лучшая песня“: номинированы аж две композиции.

Зато конкурировать главные ленты года будут в номинации „Лучший фильм“, но у них там ещё аж 8 конкурентов. Конкуренция продолжится в номинациях „Лучший адаптированный сценарий“, „Лучший дизайн костюмов“, „Лучшая работа художника-постановщика".