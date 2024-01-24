ФОТО | Развелась и тут же снова обручилась? Кольцо на пальце Санны Марин взбудоражило общественность

Марин и Урпилайнен вышли в прямой эфир в Instagram, чтобы обсудить роль и важность президента в Финляндии. Санна Марин поделилась записью эфира также в своем аккаунте в Instagram, где у нее более миллиона подписчиков.

Хотя женщины обсуждали важные вещи, но подписчики Марин, которые в курсе ее личной жизни, следили за ее руками и заметили, что она надела всего лишь одно кольцо - и именно на тот самый палец.

„Уж не знаю, не подводит ли меня зрение, но я вижу, что у Санны обручальное кольцо на пальце. Если это так, то желаю удачи. Следить за беседой двух профессиональных политиков было интересно. Спасибо за это“, - написано в одном самом популярном комментарии к видео.

На кольцо обратили внимание и другие комментаторы.

Хотя Санна Марин и ее бывший супруг Маркус Ряйкённен подали заявление о разводе еще в мае 2023 года, финские законы предусматривают, что при бракоразводном процессе должно быть время на обдумывание решения. Поэтому бракоразводный процесс завершился лишь на прошлой неделе.

Тем временем финские СМИ уже несколько месяцев говорят о новом избраннике бывшего финского премьер-министра. Хотя его имя не раскрывается, но упоминалось, что он работает парикмахером. Экс-супруга Марин также неоднократно видели в компании различных женщин.