Разворошили грязное белье: популярная эстонская блогерша изменила мужу с партнером своей подруги

33-х летняя Маллукас была вынуждена раскрыть свой секрет после того, как её близкая подруга - Бригитте Сюзанне Хунт вступила с ней в открытую перепалку, прислав ей скриншот с полученным от третьих лиц намёком о ее измене. В адресованном Маллукас письме детально описана измена со стороны самой Маллукас в период, когда блогерша ещё находилась в браке с отцом своих троих дочерей, Кардо Трейманном. Брак Маллукас и Кардо не выдержал испытания временем, и во второй половине 2020-го года они решили развестись.

В письме утверждается, что блогер заигрывала с избранником своей подруги при любой только возможности, не стесняясь обмениваться с ним довольно непристойными сообщениями. В новом посте своего блога Маллукас подтверждает то, что она действительно целовалась с мужем своей подруги, и то, что между ними велась переписка, которую ей, конечно-же, приходилось скрывать от своего тогдашнего мужа Кардо. В качестве оправдания блогер заверяет, что ничего большего между ними не было.