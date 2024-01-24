Разворошили грязное белье: популярная эстонская блогерша изменила мужу с партнером своей подруги(3)
Известная блогерша Маллукас (Марианн Трейманн), которая открыто рылась в грязном белье других известных лиц последние полгода, теперь была вынуждена раскрыть и свой секрет: у замужней Маллукас был секретный роман с партнером своей подруги, пишет Kroonika.
33-х летняя Маллукас была вынуждена раскрыть свой секрет после того, как её близкая подруга - Бригитте Сюзанне Хунт вступила с ней в открытую перепалку, прислав ей скриншот с полученным от третьих лиц намёком о ее измене. В адресованном Маллукас письме детально описана измена со стороны самой Маллукас в период, когда блогерша ещё находилась в браке с отцом своих троих дочерей, Кардо Трейманном. Брак Маллукас и Кардо не выдержал испытания временем, и во второй половине 2020-го года они решили развестись.