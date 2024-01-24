Вкусы Бали: Алексей Солтан открыл в квартале Ротерманни кафе-ресторан с завтраками до самого вечера

Алексей говорит, что одна из его давнишних целей, наконец, реализовалась. Его друг и теперь уже бизнес-партнер Карлос — в прошлом серфер, а также владелец гостиницы на индонезийском острове Бали и бара в Ротерманни Siesta Tapas & Bar. Вдохновившись эстетикой азиатского острова, Карлос и Алексей решили „озеленить“ нашу столицу и создать маленький райский уголок, где всегда лето.