Вкусы Бали: Алексей Солтан открыл в квартале Ротерманни кафе-ресторан с завтраками до самого вечера(7)
Известный стилист-парикмахер Алексей Солтан открыл в Ротерманне кафе-ресторан в балийском стиле, которое так и называется: Bali Cafe. Фишка заведения — меню с завтраками, которые можно заказывать целый день с 8.30 утра до 18.00, пишет GLOSS.ee.
Алексей говорит, что одна из его давнишних целей, наконец, реализовалась. Его друг и теперь уже бизнес-партнер Карлос — в прошлом серфер, а также владелец гостиницы на индонезийском острове Бали и бара в Ротерманни Siesta Tapas & Bar. Вдохновившись эстетикой азиатского острова, Карлос и Алексей решили „озеленить“ нашу столицу и создать маленький райский уголок, где всегда лето.
В совсем скором времени Алексей обещает, что на выходных в кафе будут проходить вечеринки. Музыка будет играть до 2 часов ночи. А чтобы гостям было веселее, топовый бармен, завоевавший призовые места на чемпионатах в Европе, разработал интересную карту коктейлей.