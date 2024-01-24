ФОТО | Посмотрите, как выглядит сцена на берегу Эмайыги в Тарту, на которой пройдет открытие культурной столицы

К пятнице будет все готово для того, чтобы на сцену смогли выйти группа Trad.Attack!, Lonitseera, Сандер Мёльдер и многие другие известные эстонские артисты, актеры и танцоры. Видео-музыкальное оформление церемонии открытия составила Лийна Сумера, а важную роль в создании звуковых образов сыграет исполнение симфонии Эллера под руководством дирижера Андреса Кальюсте.

Все должно было быть готово к середине недели к приезду съемочной группы. Все номера и операторская работа настроены посекундно, чтобы в день церемонии открытии трансляцию смогли посмотреть зрители Эстонии и Европы. Под руководством режиссера прямой трансляции Марека Мийли, на территории работают две передвижные телевизионные станции и задействованы 18 камер, в том числе стационарные камеры и беспилотные дроны, которые будут снимать церемонию с воздуха.

Гигантские экраны общей площадью почти 240 квадратных метров помогут связать шоу воедино и усилить его обзор для зрителей. „Это можно сравнить с размером площади пяти средних квартир“, отметил Тедер. Кроме того, используется 640 осветительных элементов, которые будут работать во время шоу под руководством художника по свету Прийду Адласа. Около сотни динамиков также нашли свое место, чтобы покрыть звуком расстояние длиной более 300 метров на противоположном берегу Atlantis.

„Помимо морозной зимы и непредсказуемой погоды, работа осложняется также тем, что основание неровное, а сцена выходит за борта баржи. Впервые в Эстонии на одну баржу делается настолько большая надстройка“, сказал Хейго Тедер, главный организатор церемонии открытия Тарту 2024 .

Напротив здания Atlantis на набережной со стороны бульвара Вабадузе будет находиться зона для публики. Чтобы представление было лучше видно, на 35-метровой речной барже построили сцену площадью почти 350 квадратных метров, а поверх нее соорудили платформу. Для сравнения, на эта сцена будет больше, чем сцена большого зала в театре Ванемуйне.

Подготовительные работы, которые длились полторы недели, подошли к концу. В самом сердце Тарту, на набережной Эмайыги , со стороны здания Atlantis, между Арочным мостом и мостом Мира, построена большая сценическая площадка под открытым небом. Также наконец завершено возведение возвышающего над водой причала, построенного для крупнейшей в Эстонии речной баржи Koit.

В общей сложности на сцену выйдут более сотни артистов, самому старшему из которых 85 лет, а самой младшей – семь лет, это девочка Ити Луоре, которая будет танцевать. Чтобы шоу выглядело зрелищно, костюмы для артистов подготовила компания Full of Junk Design, которая следует принципам переработки отходов. Красивые и подобранные в одном стиле костюмы были приобретены в магазинах повторного использования, куда потом будут возвращены обратно.

Хотя сцена уже почти достроена и репетиции идут полным ходом, еще многое предстоит сделать, чтобы все сложилось во время торжественной церемонии открытия. Территория вокруг здания Atlantis уже закрыта для движения транспорта, а в день открытия будет также закрыта территория от бульвара Вабадузе до противоположного берега реки. Также в пятницу для автомобилей будет закрыт участок бульвара Вабадузе от здания рынка до парковки на улице Магистри.

Торжественное шествие на афтепати

На разогреве перед открытием культурной столицы на ратушной площади пройдет концерт, который поможет публике согреться и задаст настроение. Выступят Púr Múdd, Merimell, YASMYN, Rozell, Eleryn Tiit и Inga Tislar, Kersten Kõrge, Robert Kähr, а также исполнитель из Латвии Magnuss Eriņš.

После церемонии открытия под сопровождение музыки и танцев состоится торжественное шествие на афтепати к Эстонскому национальному музею. Во время шествия люди смогут танцевать и веселиться. Во время движения шествия дороги будут частично закрыты для автомобилей.

Афтепати в Эстонском национальном музее состоит из двух мероприятий: рейв-вечеринка под открытым небом под входом А музея и праздника в залах музея ÖÖ24. Хедлайнером рейв-вечеринки станет легенда D&B SIGMA, которые в тот же день представят свой новый альбом „London Sound“. Являясь музыкантами мирового уровня, ансамбль несколько раз занимал первые места в британских хит парадах. Также выступят министр культуры Хейди Пурга, Эмили Макис и Hi-Phi (Великобритания), Sound In Noise x Olivar ft. МС Слин.

В музее гостей также встретят диджеи разных поколений, крутить диски будут Эйки Нестор, Пеэтер Волконски, Юри Макаров, Хейви Саареметс, Пауль Оя, Ханналийза Уусма и Микаэла С. Атмосферу празднику создаст новый световой дизайн, будут открыты выставки, также можно будет впервые посетить выставку с инсталляциями „Кому принадлежит ночь?“.

Церемония открытия культурной столицы Европы „Kõik on kokku üks!“ состоится в Тарту в эту пятницу, 26 января, в 19 часов. Программа открытия по ссылке: tartu2024.ee/avamine.