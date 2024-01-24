Сегодня в Cinamon T1 состоится премьера художественного фильма об Энцо Феррари

Эстонское представительство Ferrari Scuderia Tallinn предоставило для премьеры Ferrari 296 GTB, ознакомиться с которым можно будет до понедельника. Этот автомобиль занял первое место в категории спортивных автомобилей на прошлогоднем эстонском Автогала. Все желающие смогут проверить свои навыки вождения Ferrari в симуляторе, а зрителей ждут сюрпризы от множества партнеров.

Премьерная программа стартует в 18:00, а показ фильма начнется в 19:00. Билеты на премьеру можно приобрести здесь . Короткий трейлер фильма можно посмотреть здесь .

Фильм переносит зрителей в лето 1957 года, когда автомобильная империя Энцо Феррари находится в кризисе. Ставший бизнесменом бывший гонщик подвергает себя и своих гонщиков испытанию – они вместе принимают участие в опасной гонке Mille Miglia на 1609 километров.

Режиссер фильма – Майкл Манн, в нем снимались Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон и другие. В Эстонии фильм впервые был показан в рамках подпрограммы PÖFF 2023 „Лучшее с фестивалей“.