„Принятие ЛГБТК-людей и самоощущение квир-сообщества": В Нарве пройдет квир-фестиваль

17 и 18 февраля в Нарве пройдёт фестиваль, посвященный ЛГБТК-сообществу (лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и квир-люди). В нарвской программе: премьерные показы 7 фильмов (2 полнометражных и 5 короткометражных), 2 дискуссии, 1 встреча с режиссёр_ками и 1 мастер-класс.

„В Эстонии в этом году вступил в силу закон о равном браке. В Таллинне и других эстонских городах проходят открытые мероприятия, связанные с квир-сообществом. В Нарве же пока что таких событий не было, и мы считаем важным открыть дискуссионное пространство в этом городе нашим фестивалем Q-Space. Как людям из квир-сообщества, так и их близким очень нужно собираться вместе и обсуждать такие темы, как каминг-аут, открытость, гендерные вопросы и отношение общества к квир-людям. Q-Space рассматривает культуру как отправную точку для подобных дискуссий“, — заявляют Гуля Султанова и Менни де Гуэр, организаторки фестиваля Q-Space.

На открытии фестиваля будет показан сборник короткометражек „Родня“

Пять фильмов молодых режиссёров и режиссёрок объединяет главная тема: отношения в семье. Центральные персонажи — квир-персоны, и в этих фильмах мы увидим, как по-разному они сообщают о своей идентичности родителям, бабушками и дедушкам, братьям и сестрам, с какой реакцией сталкиваются и как ее проживают.

Эстонская режиссёрка Кайре Русс, снявшая фильм „Бабушка, познакомься“, представляет это в форме комедии, режиссёрка Светлана Сигалаева сняла свой фильм „Плохая дочь“ как драму, а Макс Печерский превращает свою историю „Год Белой Луны“ в философскую притчу.

После просмотра этих фильмов нас ожидает встреча с режиссёрами. Модерирует Мария Капаева, художница и уроженка Нарвы.

17 февраля, 16:00–18:45, NART, Йоала, 18.

Каково положение квир-людей в эстонских школах?