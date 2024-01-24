„Принятие ЛГБТК-людей и самоощущение квир-сообщества": В Нарве пройдет квир-фестиваль
Новый фестиваль ЛГБТК+ культуры Q-Space пройдет в Нарвской арт-резиденции (NART) 17 и 18 февраля 2024 года. В программе кино, встречи с режиссёрами, дискуссии и воркшоп. Главная тема фестиваля - принятие ЛГБТК-людей и самоощущение квир-сообщества в Нарве.
17 и 18 февраля в Нарве пройдёт фестиваль, посвященный ЛГБТК-сообществу (лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и квир-люди). В нарвской программе: премьерные показы 7 фильмов (2 полнометражных и 5 короткометражных), 2 дискуссии, 1 встреча с режиссёр_ками и 1 мастер-класс.
„В Эстонии в этом году вступил в силу закон о равном браке. В Таллинне и других эстонских городах проходят открытые мероприятия, связанные с квир-сообществом. В Нарве же пока что таких событий не было, и мы считаем важным открыть дискуссионное пространство в этом городе нашим фестивалем Q-Space. Как людям из квир-сообщества, так и их близким очень нужно собираться вместе и обсуждать такие темы, как каминг-аут, открытость, гендерные вопросы и отношение общества к квир-людям. Q-Space рассматривает культуру как отправную точку для подобных дискуссий“, — заявляют Гуля Султанова и Менни де Гуэр, организаторки фестиваля Q-Space.
На открытии фестиваля будет показан сборник короткометражек „Родня“
Пять фильмов молодых режиссёров и режиссёрок объединяет главная тема: отношения в семье. Центральные персонажи — квир-персоны, и в этих фильмах мы увидим, как по-разному они сообщают о своей идентичности родителям, бабушками и дедушкам, братьям и сестрам, с какой реакцией сталкиваются и как ее проживают.
Эстонская режиссёрка Кайре Русс, снявшая фильм „Бабушка, познакомься“, представляет это в форме комедии, режиссёрка Светлана Сигалаева сняла свой фильм „Плохая дочь“ как драму, а Макс Печерский превращает свою историю „Год Белой Луны“ в философскую притчу.
После просмотра этих фильмов нас ожидает встреча с режиссёрами. Модерирует Мария Капаева, художница и уроженка Нарвы.
17 февраля, 16:00–18:45, NART, Йоала, 18.
Каково положение квир-людей в эстонских школах?
Ключевым событием станет показ фильма „Грустная Джин“ (2022). Этот фильм, получивший множество призов на международных фестивалях, включая Венецианский, рассказывает о жизни учительницы-лесбиянки в Англии эпохи Тэтчер, когда была принята Поправка 28 о запрете так называемой „пропаганды“ гомосексуальности в школах.
После фильма состоится дискуссия о представленности ЛГБТК-тем в эстонских школах и том, с какими вызовами встречаются учителя и ученики из ЛГБТК-сообщества в образовательной системе и что необходимо изменить для поддержки разнообразия и инклюзии.
В дискуссии о школах примет участие член Эстонского парламента Эдуард Одинец, один из тех, кто выступал за достижение равенства брака. „Я рад, что фестиваль Q-Space теперь пройдёт и в Нарве. Фильмы, дискуссии, мастер-классы несомненно, помогут тому, чтобы и Ида-Вирумаа стал более толерантным и солидарным“, - подчеркнул Одинец.
18 февраля, 17:30 20:10, NART, Йоала, 18.
Помимо этого на фестивале состоится показ игрового бельгийского фильма „Лола и море“ о борьбе трансгендерной дочери со своим отцом за принятие её идентичности, воркшоп в формате открытого микрофона о том, какие потребности есть у квир-людей и их близких в Нарве, а также презентация квир-комиксов How Much Queer Work.
Расписание: тут
Билеты: 5 евро за 1 сеанс (полный билет), 4 евро (льготный), вход для беженцев бесплатный.
Продажа билетов осуществляется через сайта Fienta с 26 января, а также непосредственно в дни фестиваля на площадке NART.
Все фильмы демонстрируются с субтитрами на эстонском, английском, русском языке, беседы и дискуссии ведутся на русском и английском языках.
Присоединиться к волонтерской команде (заполните анкету до 29 февраля) по ссылке ЗДЕСЬ.