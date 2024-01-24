Культура
24.01.2024, 17:32

„Принятие ЛГБТК-людей и самоощущение квир-сообщества": В Нарве пройдет квир-фестиваль

 
Квир-фестиваль в Нарве
Квир-фестиваль в Нарве
ФОТО: Erakogu

Новый фестиваль ЛГБТК+ культуры Q-Space пройдет в Нарвской арт-резиденции (NART) 17 и 18 февраля 2024 года. В программе кино, встречи с режиссёрами, дискуссии и воркшоп. Главная тема фестиваля - принятие ЛГБТК-людей и самоощущение квир-сообщества в Нарве.

17 и 18 февраля в Нарве пройдёт фестиваль, посвященный ЛГБТК-сообществу (лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и квир-люди). В нарвской программе: премьерные показы 7 фильмов (2 полнометражных и 5 короткометражных), 2 дискуссии, 1 встреча с режиссёр_ками и 1 мастер-класс.

„В Эстонии в этом году вступил в силу закон о равном браке. В Таллинне и других эстонских городах проходят открытые мероприятия, связанные с квир-сообществом. В Нарве же пока что таких событий не было, и мы считаем важным открыть дискуссионное пространство в этом городе нашим фестивалем Q-Space. Как людям из квир-сообщества, так и их близким очень нужно собираться вместе и обсуждать такие темы, как каминг-аут, открытость, гендерные вопросы и отношение общества к квир-людям. Q-Space рассматривает культуру как отправную точку для подобных дискуссий“, — заявляют Гуля Султанова и Менни де Гуэр, организаторки фестиваля Q-Space.

На открытии фестиваля будет показан сборник короткометражек „Родня“

Пять фильмов молодых режиссёров и режиссёрок объединяет главная тема: отношения в семье. Центральные персонажи — квир-персоны, и в этих фильмах мы увидим, как по-разному они сообщают о своей идентичности родителям, бабушками и дедушкам, братьям и сестрам, с какой реакцией сталкиваются и как ее проживают.

Эстонская режиссёрка Кайре Русс, снявшая фильм „Бабушка, познакомься“, представляет это в форме комедии, режиссёрка Светлана Сигалаева сняла свой фильм „Плохая дочь“ как драму, а Макс Печерский превращает свою историю „Год Белой Луны“ в философскую притчу.

После просмотра этих фильмов нас ожидает встреча с режиссёрами. Модерирует Мария Капаева, художница и уроженка Нарвы.

17 февраля, 16:00–18:45, NART, Йоала, 18.

Каково положение квир-людей в эстонских школах?

Ключевым событием станет показ фильма „Грустная Джин“ (2022). Этот фильм, получивший множество призов на международных фестивалях, включая Венецианский, рассказывает о жизни учительницы-лесбиянки в Англии эпохи Тэтчер, когда была принята Поправка 28 о запрете так называемой „пропаганды“ гомосексуальности в школах.

После фильма состоится дискуссия о представленности ЛГБТК-тем в эстонских школах и том, с какими вызовами встречаются учителя и ученики из ЛГБТК-сообщества в образовательной системе и что необходимо изменить для поддержки разнообразия и инклюзии.

В дискуссии о школах примет участие член Эстонского парламента Эдуард Одинец, один из тех, кто выступал за достижение равенства брака. „Я рад, что фестиваль Q-Space теперь пройдёт и в Нарве. Фильмы, дискуссии, мастер-классы несомненно, помогут тому, чтобы и Ида-Вирумаа стал более толерантным и солидарным“, - подчеркнул Одинец.

18 февраля, 17:30 20:10, NART, Йоала, 18.

Помимо этого на фестивале состоится показ игрового бельгийского фильма „Лола и море“ о борьбе трансгендерной дочери со своим отцом за принятие её идентичности, воркшоп в формате открытого микрофона о том, какие потребности есть у квир-людей и их близких в Нарве, а также презентация квир-комиксов How Much Queer Work.

Расписание: тут

Билеты: 5 евро за 1 сеанс (полный билет), 4 евро (льготный), вход для беженцев бесплатный.

Продажа билетов осуществляется через сайта Fienta с 26 января, а также непосредственно в дни фестиваля на площадке NART.

Все фильмы демонстрируются с субтитрами на эстонском, английском, русском языке, беседы и дискуссии ведутся на русском и английском языках.

Присоединиться к волонтерской команде (заполните анкету до 29 февраля) по ссылке ЗДЕСЬ.

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