Умер эстонский актер и режиссер Вяйно Уйбо

С 1970 по 1975 год и с 1977 по 1981 год Вяйно Уйбо служил актером в театре „Ванемуйне“, а с 1981 по 1989 год - в театре „Угала“. С 1975 по 1977 год работал в тартуской студии Эстонского телевидения. С 1998 по 2001 год был директором городского театра Курессааре, пишет rus.err.ee .

Вяйно Уйбо пробовал свои силы и в политике. С 1993 по 1998 год он был мэром Эльва, в 1996 году прошел в местное горсобрание как независимый кандидат. Трижды баллотировался в Рийгикогу, но получить мандат не сумел. В последний раз - в марте 2019 года - выставил свою кандидатуру в списке партии Eesti 200. Через четыре года от этой партии депутатом парламента был выбран его сын Тоомас Уйбо.