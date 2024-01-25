Бритни Спирс распугала всех гостей в любимом отеле, гуляя по нему топлес. Теперь она в черном списке?

Постояльцы начали жаловаться, что певица доставляет им дискомфорт своим странным и пугающим поведением. Теперь Бритни не скоро сможет вновь насладиться массажами и спа-процедурами.

Три инсайдера газеты подтвердили слухи, что артистке временно запретили посещать пятизвездочную гостиницу, которая находится в Вестлейк-Виллидж, всего в нескольких минутах езды от ее особняка. По их словам, Бритни Спирс доводила сотрудников и гостей своим скандальным поведением.

„Она уже много лет посещает отель Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу. В прошлом году ей запретили жить в гостинице, потом разрешили, но теперь снова добавили в черный список. Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим“, — заявил источник.

Бритни Спирс любила ходить на бьюти-процедуры и пользоваться услугами спа-салона в гостинице. Инсайдер сообщил, что она даже провела там брачную ночь.

Менеджер певицы заявил, что эта история „не соответствует действительности“. Представители Four Seasons пока никак не прокомментировали ситуацию.