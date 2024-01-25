Шоубиз
25.01.2024, 15:03

ВИДЕО | Помощница пожаловалась на харассмент со стороны Шуры из „Би−2“

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Концерт группы Би-2 в Таллинне
Концерт группы Би-2 в Таллинне
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

Бывший гример рок-группы „Би−2“ рассказала о приставаниях интимного характера от одного из ее солистов. Девушка заявила, что Шура сделал ей непристойное предложение.

Она пояснила, что сразу после концерта певец подошел к ней и предложил уединиться. „Сначала ты радуешься, что работаешь гримером группы „Би−2“, но после…“, — написала она. По ее словам, музыкант делал ей комплименты и предложил провести вечер вдвоем.

Также экс-помощница звезд подчеркнула, что максимально сохраняет тактичность. Отказавшись от такого „заманчивого предложения“, гример решила обнародовать историю, пишет телеграм-канал „Неопра, блин!“.

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