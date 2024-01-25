ВИДЕО | Помощница пожаловалась на харассмент со стороны Шуры из „Би−2“

Она пояснила, что сразу после концерта певец подошел к ней и предложил уединиться. „Сначала ты радуешься, что работаешь гримером группы „Би−2“, но после…“, — написала она. По ее словам, музыкант делал ей комплименты и предложил провести вечер вдвоем.