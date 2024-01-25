Умер режисер Юрий Сальников

За годы своей карьеры Сальников снял порядка сотни фильмов и программ. Ряд из них удостоен наград различных кинофестивалей. Режиссер работал в творческом объединении „Экран“, студии документальных и игровых фильмов.

„Двадцать пять лет работал во ВГИКе, где вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил пять мастерских режиссеров документального кино“, — говорится в сообщении на сайте союза.

Добавим, среди работ Сальникова такие известные картины как „Человек идет на Север“, „СССР — Северный Полюс — США: полвека спустя“, „С. П. Королев — Вернер фон Браун: дуэль титанов“, „Спутник: Ступень во Вселенную“.