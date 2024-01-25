Плавание в ледяной воде и смузи с секретом: какие привычки помогают Кейт Миддлтон восстановиться после операции
Как сообщают источники в королевской семье, сейчас принцесса чувствует себя хорошо. Она может похвастаться крепким здоровьем, ради которого во многом себе отказывает.
Начало 2024 года выдалось для Кейт Миддлтон не самым простым. Не успела принцесса Уэльская 9 января отпраздновать 42-й день рождения, как вскоре после этого попала в больницу. Новости о ее госпитализации появились 17 января. Выяснилось, что к этому моменту медики уже успели провести супруге принца Уильяма операцию на брюшной полости, которая прошла в штатном режиме. И хотя представители британской королевской семьи подчеркивали, что хирургическое вмешательство было плановым, многие поклонники Кейт в эту версию до конца так и не поверили. Дело в том, что из ее рабочего графика резко пропали мероприятия на два месяца вперед, и у многих остался вопрос: так зачем же было планировать их изначально?
Впрочем, раскрывать все детали, касающиеся ее здоровья, Кейт Миддлтон не намерена. В обращении к подданным принцесса отметила: она хочет, чтобы информация о ее состоянии оставалась конфиденциальной. По последним данным, Кейт пробудет в больнице еще несколько дней, а затем отправится домой, где заботу о ней на себя возьмет принц Уильям. Известно, что восстанавливается Кейт Миддлтон быстро и не жалуется на самочувствие. Как считают специалисты, она вернется к привычной жизни уже совсем скоро — и все благодаря ее полезным привычкам.
Кейт Миддлтон отличается крепким здоровьем и прикладывает немало усилий для его сохранения. С самого детства она регулярно занимается спортом, причем подходит к этому вопросу с максимальной серьезностью. Многие говорят, что у принцессы „почти армейский уровень физической подготовки“. Она играет в большой теннис и хоккей, занимается греблей на тренажере и художественной гимнастикой, прыгает на скакалке и может с легкостью несколько минут простоять в планке. Спорту (каким бы напряженным ни был ее график!) принцесса уделяет минимум час в день. Причем не только ради идеальной фигуры, но и во имя хорошего самочувствия.
„Есть три элемента: базовая планка, боковая планка и ’’прыжок с парашютом’’ лежа, каждую из этих позиций Кейт может удерживать в течение 45 секунд или дольше и повторять не менее десяти раз“, — так фитнес-тренер принцессы описывает ее любимый комплекс упражнений.
Кейт Миддлтон может похвастаться и отличным иммунитетом, который она укрепляет с помощью плавания. Плавать принцесса предпочитает в холодной воде — чем ниже температура, тем лучше. Как-то в интервью она рассказывала, что часто ходит в открытый бассейн, причем принц Уильям относится к ее увлечению скептически.
„На улице темно, идет дождь, он говорит, что я сумасшедшая, но я все равно нахожу, где поплавать“, — рассказывает о своем хобби Кейт.
Есть у принцессы и любимый напиток: почти каждый день она делает смузи из брокколи, шпината и секретного ингредиента — спирулины. Этим коктейлем принцесса заменяет полноценный прием пищи.
Врачи считают: именно тот факт, что Кейт Миддлтон ведет здоровый образ жизни, поможет ей быстрее встать на ноги после операции. Впрочем, настаивать на том, чтобы принцесса как можно скорее вернулась к работе, никто не будет: ее первое появление на публике ожидается не раньше чем через два месяца, когда организм полностью восстановится.