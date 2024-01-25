Плавание в ледяной воде и смузи с секретом: какие привычки помогают Кейт Миддлтон восстановиться после операции

Начало 2024 года выдалось для Кейт Миддлтон не самым простым. Не успела принцесса Уэльская 9 января отпраздновать 42-й день рождения, как вскоре после этого попала в больницу. Новости о ее госпитализации появились 17 января. Выяснилось, что к этому моменту медики уже успели провести супруге принца Уильяма операцию на брюшной полости, которая прошла в штатном режиме. И хотя представители британской королевской семьи подчеркивали, что хирургическое вмешательство было плановым, многие поклонники Кейт в эту версию до конца так и не поверили. Дело в том, что из ее рабочего графика резко пропали мероприятия на два месяца вперед, и у многих остался вопрос: так зачем же было планировать их изначально?

Впрочем, раскрывать все детали, касающиеся ее здоровья, Кейт Миддлтон не намерена. В обращении к подданным принцесса отметила: она хочет, чтобы информация о ее состоянии оставалась конфиденциальной. По последним данным, Кейт пробудет в больнице еще несколько дней, а затем отправится домой, где заботу о ней на себя возьмет принц Уильям. Известно, что восстанавливается Кейт Миддлтон быстро и не жалуется на самочувствие. Как считают специалисты, она вернется к привычной жизни уже совсем скоро — и все благодаря ее полезным привычкам.

Кейт Миддлтон отличается крепким здоровьем и прикладывает немало усилий для его сохранения. С самого детства она регулярно занимается спортом, причем подходит к этому вопросу с максимальной серьезностью. Многие говорят, что у принцессы „почти армейский уровень физической подготовки“. Она играет в большой теннис и хоккей, занимается греблей на тренажере и художественной гимнастикой, прыгает на скакалке и может с легкостью несколько минут простоять в планке. Спорту (каким бы напряженным ни был ее график!) принцесса уделяет минимум час в день. Причем не только ради идеальной фигуры, но и во имя хорошего самочувствия.