Победительницей конкурса „Мисс Япония“ стала этническая украинка. Это понравилось не всем

Она стала не только первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Японии, но и самой старшей (26 лет).

Получая корону, плачущая от радости Каролина на безупречном японском языке сказала, что все происходящее „похоже на сон“.

„С того момента, как я услышала свое имя, я не перестаю плакать. Мне приходилось преодолевать барьеры, когда меня не воспринимали как японку, поэтому я полна благодарности за то, что на этом конкурсе меня японкой признали“, — поделилась она со зрителями.

Каролина родилась в Тернополе в 1998 году в самой обычной украинской семье. Но потом ее мать вышла замуж за японца, и они переехали в Нагою, когда девочке было всего пять лет. Она довольно быстро заговорила на языке своей новой страны, почувствовав себя японкой „как в разговорах, так и в мыслях“, но, взрослея, стала с сожалением замечать, что все видят: она выглядит не так, как местные девушки.

Каролина подала заявление на конкурс „Мисс Япония“ после того, как получила гражданство страны в 2022 году. По ее словам, она сделала это для того, чтобы „создать общество, в котором о людях не судили бы по их внешности“.

Как бы то ни было, но тот факт, что Каролина — первая не японка, ставшая „Мисс Япония“, подлил масла в огонь споров о том, что же все-таки означает быть японцем.

В то время как часть спорящих заявили, что ее победа является „знаком времени“, другие категорически стояли на том, что „Мисс Япония“ должна выглядеть по-другому.

Когда в 2015 году представительницей Японии на конкурсе „Мисс Вселенная“ стала Ариана Маямото, чьей матерью была японка, а отцом — афроамериканец, это тоже вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсетей. 20-летняя Ариана получила тысячи поздравлений, но и немало критических замечаний со стороны тех, кто считал, что она „недостаточно похожа на японку“.