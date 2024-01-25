ФОТО | Абьюз или сексуальные игры? Канье Уэст отправил жену на улицу в полупрозрачной майке и шортах из секс-шопа

Просматривая фото пары в сети, люди обратили внимание на деталь на шортах девушки в виде круга с пластиковым кольцом по периметру. Как пишет издание, этот круг предназначен для закрепления в нем секс-игрушек. Цена таких шорт – $50, передает „Фокус“.

Похоже, Канье снова сам подбирал одежду для жены, как это делает все время их брака, и его жена согласилась на очередной скандальный эксперимент.

Пара направлялась в солярий, и на парковке к ним пристал незнакомый прохожий, который плюнул на машину Канье и кричал ему в окно авто оскорбления. Рэпер никак не отреагировал на это.

Канье и Бьянка поженились в декабре 2022 года „по религиозным соображениям“ и несколько месяцев держали свое бракосочетание в тайне, оставив СМИ право строить свои предположения.

За год своего брака пара отличилась рядом скандальных выходок. В частности во время пребывания в Италии в течение нескольких месяцев супруги успели разозлить консервативных местных граждан тем, что игнорировали дресс-код, а также устроили любовные утехи у всех на глазах.