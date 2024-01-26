„Надеюсь, что я буду той самой женой“: Луиза Рыйвас о возможности пойти с Таави Рыйвасом на годовщину Эстонской Республики

По словам ведущих утренней программы, пришедшая в студию в цветочном платье Луиза Рыйвас, в ответ на вопрос ведущих о приеме в честь годовщины Эстонской Республики, сказала, что в настоящий момент даже и половина её платья на приём не сшита. „Ужасно грустно, что из дня, считающегося самым важным в Эстонии, получился какой-то, как же сказать, - парад платьев. Я сама никогда не воспринимала это так, для меня это всегда был очень красивый и очень важный день в году. Утром мы поднимаем флаг вместе с семьей или бываем на Тоомпеа, если это связано с работой, а потом идем на парад, а день всегда заканчивается приемом у президента“, - рассказывает Луиза, выбранная в парламент в марте прошлого года.

Хотя Луиза сама не является членом руководства ни одной фракции или комиссии, ее семье все равно было послано приглашение, поскольку, как известно, ее муж Таави Рыйвас когда-то занимал пост премьер-министра Эстонии. „И, конечно же, мы идем“, - сказала Луиза, делая на этом акцент в ответ на уточнения ведущего Рауно Мяркса.

„Подождите, Таави получил приглашение? А ты не получила?“, - удивленно спросила ведущая Марис Кырвиц, на что Луиза ответила: „Таави Рыйвас получил приглашение учавствовать вместе с женой, поэтому я надеюсь, что я буду той самой женой“, - пошутила Луиза. Однако она добавила, что ей, как члену парламента, приглашение отправлено не было.

На вопрос, не стало ли отсутствие приглашения для парламентария большим ударом, Луиза ответила, что она вообще не является человеком, который обижается. По ее мнению, у каждого депутата, безусловно, есть и свои замечательные события в этот день, в которых можно принять участие, добавив, что от отсутствия приглашения ничего страшного не произойдет.