„Надеюсь, что я буду той самой женой“: Луиза Рыйвас о возможности пойти с Таави Рыйвасом на годовщину Эстонской Республики(3)
Член парламента Рийгикогу Луиза Рыйвас рассказала в утренней программе на радио Retro FM о многообсуждаемой драме с пригласительными на годовщину Эстонской Республики, пишет Kroonika.
По словам ведущих утренней программы, пришедшая в студию в цветочном платье Луиза Рыйвас, в ответ на вопрос ведущих о приеме в честь годовщины Эстонской Республики, сказала, что в настоящий момент даже и половина её платья на приём не сшита. „Ужасно грустно, что из дня, считающегося самым важным в Эстонии, получился какой-то, как же сказать, - парад платьев. Я сама никогда не воспринимала это так, для меня это всегда был очень красивый и очень важный день в году. Утром мы поднимаем флаг вместе с семьей или бываем на Тоомпеа, если это связано с работой, а потом идем на парад, а день всегда заканчивается приемом у президента“, - рассказывает Луиза, выбранная в парламент в марте прошлого года.
Хотя Луиза сама не является членом руководства ни одной фракции или комиссии, ее семье все равно было послано приглашение, поскольку, как известно, ее муж Таави Рыйвас когда-то занимал пост премьер-министра Эстонии. „И, конечно же, мы идем“, - сказала Луиза, делая на этом акцент в ответ на уточнения ведущего Рауно Мяркса.
„Подождите, Таави получил приглашение? А ты не получила?“, - удивленно спросила ведущая Марис Кырвиц, на что Луиза ответила: „Таави Рыйвас получил приглашение учавствовать вместе с женой, поэтому я надеюсь, что я буду той самой женой“, - пошутила Луиза. Однако она добавила, что ей, как члену парламента, приглашение отправлено не было.
На вопрос, не стало ли отсутствие приглашения для парламентария большим ударом, Луиза ответила, что она вообще не является человеком, который обижается. По ее мнению, у каждого депутата, безусловно, есть и свои замечательные события в этот день, в которых можно принять участие, добавив, что от отсутствия приглашения ничего страшного не произойдет.
Говоря о заявлениях других депутатов, в которых можно было уловить некоторую обиду, Луиза считает, что она в чем-то понимает их разочарование. „Это, конечно, вопрос управления ожиданиями. Вероятно, канцелярия президента должна была заранее проконтролировать то, чтобы у депутатов парламента ожидания не были слишком высокими“, - считает Луиза.
На прошлой неделе портал Kroonika написал, что прием в честь Дня независимости Эстонии состоится 24 февраля в театрально-концертном зале Estonia в Таллинне. Если обычно на прием к президенту приглашают всех членов парламента, то в этом году всё иначе - из парламента приглашены председатели, заместители председателей и лидеры фракций.
„Это решение и желание президента“, - прокомментировала пресс-секретарь президентской канцелярии Эпп-Маре Кукемельк журналу Kroonika в связи с решением не приглашать всех членов парламента на прием. „В концертном зале Estonia установлены определенные ограничения - нельзя пригласить больше человек, чем есть мест“.
После такого решения появилось много критики, и даже премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила в радиопередаче „Stuudios on peaminister“ („В студии премьер-министр“), что она возмущена решением президента Алара Кариса не приглашать на прием в честь Дня независимости большинство членов парламента, и поэтому она не уверена в том, будет ли она сама там присутствовать.
„Честно говоря, мне трудно полностью понять мотивы президента. У нас парламентская республика, где высшей властью является народ, народ выбирает парламент, а парламент выбирает премьер-министра и президента. Так что, например, мой работодатель - это парламент“, - прокомментировала Каллас.