Талантливый человек талантлив во всем: Алика Милова выступила в совершенно новом амплуа

„Это мой первый опыт в актерстве“, - признается Алика. По ее словам она будто бы притягивает к себе новые эксперименты, которые неосознанно являются ее истинными желаниями. „В конце 2022-го года я подумала, что было бы здорово попробовать себя в актерской области.“

Предложение сыграть в „Kättemaksukontor“ Алике пришло в прошлом году после её победы в „Eesti Laul“ и перед выступлением на Евровидении. Алика согласилась, и в сентябре с ней снова связались, а в октябре уже начались съемки.

„В начале я действительно думала, как я с этим справлюсь“, - вспоминает Алика, у которой было всего пять дней съемок в последних сериях сериала. Роль Алики заключалась в том, чтобы сыграть девушку, чей дедушка попал в больницу после автокатастрофы.

„Когда мне пришло письмо, что нужно подготовиться как можно скорее, у меня не было никакой другой идеи, как позвонить Францу Малмстену и сказать: „Эй, я нуждаюсь в помощи“, - вспоминает певица. Малмстен дал Алике небольшой тренинг, в ходе которого они совместно громким голосом читали текст её роли. „Это определенно мне помогло.“

„Очень радостное чувство, хотя в то же время грустно, потому что двое детективов „Kättemaksukontor“ уходят в следующем сезоне. Я получила от них колоссальный опыт“, - говорит Алика о Кадри Ряммель (персонаж Марион Пярни) и Элине Рейнольди (персонаж Фреи Нарвику), которые покидают сериал.

Когда серии с ней вышли, Алика находилась в путешествии на Бали, поэтому увидела свою игру в „Kättemaksukontor“ только в среду, 24-го января. „Могу сказать, что я вполне довольна собой. Всё-таки я очень переживала в момент выхода, потому что тогда мы были на Бали и там не было возможности посмотреть. Мне пришлось ждать целую неделю!“, - признается певица. „На съемочной площадке люди говорили, что я играю очень хорошо, учитывая, что это моя первая роль, но ты никогда не знаешь, как это будет выглядеть на экране“, - говорит Алика о работе перед камерой.