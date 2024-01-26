Талантливый человек талантлив во всем: Алика Милова выступила в совершенно новом амплуа
Певица Алика Милова выступит в двух последних эпизодах 30-го сезона сериала „Kättemaksukontor“. В интервью для Kroonika Алика рассказала, что идея поучаствовать в телесериале или фильме пришла к ней какое-то время назад, и для хорошей актёрской игры она решила связаться с известным другом-актером, который с удовольствием ей помог.
„Это мой первый опыт в актерстве“, - признается Алика. По ее словам она будто бы притягивает к себе новые эксперименты, которые неосознанно являются ее истинными желаниями. „В конце 2022-го года я подумала, что было бы здорово попробовать себя в актерской области.“
Предложение сыграть в „Kättemaksukontor“ Алике пришло в прошлом году после её победы в „Eesti Laul“ и перед выступлением на Евровидении. Алика согласилась, и в сентябре с ней снова связались, а в октябре уже начались съемки.
„В начале я действительно думала, как я с этим справлюсь“, - вспоминает Алика, у которой было всего пять дней съемок в последних сериях сериала. Роль Алики заключалась в том, чтобы сыграть девушку, чей дедушка попал в больницу после автокатастрофы.
„Когда мне пришло письмо, что нужно подготовиться как можно скорее, у меня не было никакой другой идеи, как позвонить Францу Малмстену и сказать: „Эй, я нуждаюсь в помощи“, - вспоминает певица. Малмстен дал Алике небольшой тренинг, в ходе которого они совместно громким голосом читали текст её роли. „Это определенно мне помогло.“
„Очень радостное чувство, хотя в то же время грустно, потому что двое детективов „Kättemaksukontor“ уходят в следующем сезоне. Я получила от них колоссальный опыт“, - говорит Алика о Кадри Ряммель (персонаж Марион Пярни) и Элине Рейнольди (персонаж Фреи Нарвику), которые покидают сериал.
Когда серии с ней вышли, Алика находилась в путешествии на Бали, поэтому увидела свою игру в „Kättemaksukontor“ только в среду, 24-го января. „Могу сказать, что я вполне довольна собой. Всё-таки я очень переживала в момент выхода, потому что тогда мы были на Бали и там не было возможности посмотреть. Мне пришлось ждать целую неделю!“, - признается певица. „На съемочной площадке люди говорили, что я играю очень хорошо, учитывая, что это моя первая роль, но ты никогда не знаешь, как это будет выглядеть на экране“, - говорит Алика о работе перед камерой.
„Не знаю, может быть, придет еще какое-то подобное предложение, но я скорее думаю, что это были очень особенные два эпизода для меня“, - отвечает Алика двусмысленно на вопрос, увидят ли её в последующем сезоне сериала. Она добавила, что в момент пребывания на съемочной площадке она не обладала информацией о том, что Кадри и Элина уходят из сериала.
„Я бы хотела попробовать себя в актерстве еще, возможно, даже в более серьезном жанре“, - отвечает Алика на вопрос, хочет ли она заниматься актерством в будущем.
В понедельник, 22-го января, Алика поделилась в своем Instagram, когда она еще была на Бали, что она не знает, как получилась ее сцена, но „опыт был очень приятным“.
В декабре прошлого года продюсер „Kättemaksukontor“ Райво Сувисте рассказал Kroonika, что за изменениями в популярном сериале стоит желание просто освежить сюжет.
В настоящее время идут съемки 31-го сезона „Kättemaksukontor“, эпизоды которого выйдут уже в новом году.
„Первый, кому я позвонил, была Элизабет“, - рассказал Сувисте о Элизабет Рейнсалу, которая станет главной героиней нового сезона сериала, объясняя, что он даже не успел предложить участие в сериале какому-либо другому актеру.