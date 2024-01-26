„Может, сделаем чуть лучше эту жизнь?“: Антон Лирник из „Дуэта имени Чехова“ едет в Таллинн со своим стендапом
Вы точно знаете Антона Лирника, как часть сверхуспешного „Дуэта имени Чехова“, который в течение нескольких лет был самым гастролируемым и одним из самых успешных коллективов из Камеди Клаб. Теперь Антон Лирник едет в Таллинн со своим сольным стендапом!
Близкий для всех юмор, эксцентричные номера, герои, в которых многие могут узнать себя теперь перекочевали в сольный СтендАп Антона.
„Привет! Я Антон Лирник - в прошлом КВНщик, КамедиКлабовец, ведущий... А в настоящем - Стендапер!,- говорит о себе Лирник.- Моё тотемное животное - кот. Не худший вариант, учитывая, что у кошки девять жизней. Увы, есть ощущение, что почти все свои жизни я уже израсходовал. И у меня осталась всего одна. А может, не „всего одна“, а „целая одна жизнь!“ И, может, мне пора заняться наконец своим делом - выступать со стендапом? Ездить по миру, и рассказывать о своих прошлых жизнях. И о ваших тоже.
Может, тогда мы вместе сделаем чуть лучше эту жизнь? Нашу последнюю! Оставшуюся!“
Стендап Антона Лирника пройдет 29-го февраля в KAI RESTO (Mere pst 20c)!
Билеты уже в продаже.