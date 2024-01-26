„Может, сделаем чуть лучше эту жизнь?“: Антон Лирник из „Дуэта имени Чехова“ едет в Таллинн со своим стендапом

„Привет! Я Антон Лирник - в прошлом КВНщик, КамедиКлабовец, ведущий... А в настоящем - Стендапер!,- говорит о себе Лирник.- Моё тотемное животное - кот. Не худший вариант, учитывая, что у кошки девять жизней. Увы, есть ощущение, что почти все свои жизни я уже израсходовал. И у меня осталась всего одна. А может, не „всего одна“, а „целая одна жизнь!“ И, может, мне пора заняться наконец своим делом - выступать со стендапом? Ездить по миру, и рассказывать о своих прошлых жизнях. И о ваших тоже.