Рэпер 50 Cent удивил фанатов резкими изменениями во внешности

48-летний музыкант поделился серией снимков, на которых он позирует в светлых джинсах, белой футболке и черном пиджаке. Он надел кроссовки, кожаный ремень и массивную серебряную цепь с кулоном. На размещенных кадрах заметно, что артист сильно похудел.

Поклонники обратили внимание на резкие изменения внешности исполнителя, о чем принялись писать в комментариях под постом. Они уверены, что исполнитель сбросил вес на лекарственных препаратах, и советуют автору хита „Candy Shop“ отправиться в зал.

„50 Cent теперь выглядит как 25 Cent“, „Ты сильно похудел“, „Как ты так быстро сбросил вес?“, „Сумасшедшее похудение“, „Если я буду выглядеть так, когда похудею, то лучше останусь толстым“, — высказывались они.