Открытие культурной столицы Европы Тарту 2024 уже сегодня! Десять важных рекомендаций от организаторов
Церемония открытия культурной столицы Европы состоится уже завтра, 26 января в центре Тарту. Церемония открытия положит начало культурной программы на весь год, на сцене выступят известные эстонские артисты, актеры и танцоры. Постановщик церемонии открытия Таави Тыниссон и драматург Ээро Эпнер.
Организаторы культурной столицы предлагают десять рекомендации, как хорошо чувствовать себя на празднике в январский вечер на улице.
Где пройдет церемония открытия?
Сцена для церемонии открытия установлена на берегу реки Эмайыги, между Арочным мостом и мостом Мира на причале со стороны здания Atlantis. Кроме того будет использоваться речная баржа длиной 35 метров, то есть самая большая баржа в Эстонии для внутренних вод.
С какого места можно смотреть церемонию?
Церемонию можно смотреть на берегу реки со стороны бульвара Вабадузе, для этого там специально будут установлены экраны.
Это же уличное мероприятие. Какую одежду выбрать и как вести себя на улице?
Друг Тарту 2024, альпинист Куннар Кару советует:
Хорошо выспитесь за день до мероприятия.
Постоянно шевелите пальцами на руках и ногах - даже если стоите, вы всегда можете это делать. Это можно делать и незаметно для других.
Одевайтесь слоями – при движении сможете снять какой-то слой, чтобы не вспотеть; если вы стоите долго, то можно снова добавить один слой.
Самым первым слоем всегда выбирайте теплое белье с длинным рукавом.
По возможности покройте голову и руки, а также шею и лицо от холода.
Отдайте предпочтение зимней обуви – чем толще подошва, тем лучше.
Приходите с хорошим настроением, даже если прогноз погоды обещает морозную погоду. Позитивный настрой лучше помогает переносить холод.
На мероприятии будет много людей, а я человек с ограниченными возможностями передвижения, и для меня очень важна доступность. Что я должен делать?
На месте будет специальная трибуна для людей с ограниченными возможностями, где будут места для людей с трудностями передвижения и на инвалидных креслах. На эти места можно попасть со стороны тратуара бульвара Вабадузе. Между проезжей частью и тротуаром может быть высокий бордюр. Ближайшие парковочные места для инвалидов находятся на парковке около здания Тартуского рынка и за зданием ратуши. С действующей парковочной карточкой для инвалидов можно будет припарковаться бесплатно. На частных парковках нужно обратить внимание на их правила.
Для людей с ограниченными возможностями и семей с маленькими детьми будет открыт туалет в здании рынка. Также туалеты для людей с ограниченными возможностями есть в Каубамая на третьем этаже и платный туалет в центральном парке (со стороны улицы Кююни). Так как мероприятие проходит на улице, рекомендуется одеться слоями, покрыть шею теплым шарфом, надеть перчатки и теплые носки.
Как передвигаться в центре города?
Для того чтобы избежать 26 января пробок на дорогах и проблем с парковочными местами, организаторы Тарту 2024 советуют в день открытия передвигаться по городу на общественном транспорте, который будет для всех бесплатным.Специальный автобус 24A отходит от Лыунакескус с автобусной остановки, которая находится у входа номер 5 и будет ездить ходить 26.-27.01 с восьми часов вечера до трех часов ночи по маршруту ERM-Kesklinn-Lõunakeskus–ERM. Пассажиры с других направлений смогут воспользоваться специальной автобусной линией 24B, автобусы по которой будут ходить с восьми вечера до трех часов ночи по маршруту ERM – Annelinn – ERM, а также будет специальный автобус 24C, который будет ходить с 22 часов вечера до 3 часов ночи по маршруту ERM – Kesklinn – ERM. Подробная информация о специальных маршрутах здесь.
Где оставить автомобиль?
Прибывающие из Выру, Пылва, Валга и Таллинна смогут оставить свои автомобили на парковке около Лыунакескус, откуда можно будет доехать центра города на специальных автобусных линиях.
Многие парковки в центре города 26 января будут закрыты: парковка у здания рынка закрыта с 16:00 до 00:00 часов; парковка на улице Ванемуйне 15 - с 14:00 до 00:00 часов; также будут закрыты парковки 2, 2e, 2c на Нарва мнт.
Около Эстонского национального музея будут открыты парковка А (временно будет закрыта 26 января с 19:00 до 21:30), парковка В, парковка С и парковка Тартуского снежного парка. На этих парковках можно парковаться бесплатно.
Подробная информация о стоимости парковки и парковочных местах в Тарту можно посмотреть на сайте города. С действующей парковочной карточкой для инвалидов можно будет припарковаться бесплатно. На частных парковках нужно следовать установленным правилам парковки.
Где взять стаканчик для питья?
Горячие напитки будут предлагать все кафе в центре города. Для этого возьмите с собой свой стаканчик или попросите для своего напитка многоразовый стаканчик Ringo. Палатки для возврата многоразовой посуды находятся на Ратушной площади и на бульваре Вабадузе. Залог за стаканчики Ringo составляет одно евро. После возврата вы получите деньги назад. Палатки для возврата многоразовой посуды отмечены, и вы их не пропустите. Или можно вернуть стаканчик в контейнер Ringo, которые отмечены желтым цветом.Также на бульваре Вабадузе будет продаваться безалкогольное горячее вино. Залог за стаканчик - 1 евро. Также можно платить карточкой.
Что будет потом?
Вечер продолжится торжественным шествием, которое под музыку и танцы направится на афтепати. Приходите и присоединяйтесь к торжественному шествию, где можно будет танцевать под музыку Púr Múdd и DJ Magnuss Eriņs. По пути к Эстонскому национальному музею будет несколько сюрпризов для участников торжественного шествия.
Также с бульвара Вабадузе до Эстонского национального музея вместе с торжественным шествием будут направляться праздничные автобусы, которые можно будет узнать по наклейке Släp!i (Тартуские городские автобусы со специальным дизайном). Автобусы отправятся в 20:30 с бульвара Вабадузе до Эстонского национального музея. В первую очередь автобусы предназначены для людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и детей.
Где находится вся актуальная информация?www.tartu2024.ee/avamine
Я не могу прийти, где можно будет посмотреть церемонию открытия?
Прямая трансляция церемонии открытия начнется на телеканале ETV в 19:00 часов. На телеканале Jupiter можно будет смотреть трансляцию церемонии открытия с сурдопереводом.