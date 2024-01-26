Открытие культурной столицы Европы Тарту 2024 уже сегодня! Десять важных рекомендаций от организаторов

На месте будет специальная трибуна для людей с ограниченными возможностями, где будут места для людей с трудностями передвижения и на инвалидных креслах. На эти места можно попасть со стороны тратуара бульвара Вабадузе. Между проезжей частью и тротуаром может быть высокий бордюр. Ближайшие парковочные места для инвалидов находятся на парковке около здания Тартуского рынка и за зданием ратуши. С действующей парковочной карточкой для инвалидов можно будет припарковаться бесплатно. На частных парковках нужно обратить внимание на их правила.

На мероприятии будет много людей, а я человек с ограниченными возможностями передвижения, и для меня очень важна доступность. Что я должен делать?

По возможности покройте голову и руки, а также шею и лицо от холода.

Одевайтесь слоями – при движении сможете снять какой-то слой, чтобы не вспотеть; если вы стоите долго, то можно снова добавить один слой.

Постоянно шевелите пальцами на руках и ногах - даже если стоите, вы всегда можете это делать. Это можно делать и незаметно для других.

Это же уличное мероприятие. Какую одежду выбрать и как вести себя на улице?

Церемонию можно смотреть на берегу реки со стороны бульвара Вабадузе, для этого там специально будут установлены экраны.

Сцена для церемонии открытия установлена на берегу реки Эмайыги, между Арочным мостом и мостом Мира на причале со стороны здания Atlantis. Кроме того будет использоваться речная баржа длиной 35 метров, то есть самая большая баржа в Эстонии для внутренних вод.

Организаторы культурной столицы предлагают десять рекомендации, как хорошо чувствовать себя на празднике в январский вечер на улице.

Для людей с ограниченными возможностями и семей с маленькими детьми будет открыт туалет в здании рынка. Также туалеты для людей с ограниченными возможностями есть в Каубамая на третьем этаже и платный туалет в центральном парке (со стороны улицы Кююни). Так как мероприятие проходит на улице, рекомендуется одеться слоями, покрыть шею теплым шарфом, надеть перчатки и теплые носки.

Как передвигаться в центре города?

Для того чтобы избежать 26 января пробок на дорогах и проблем с парковочными местами, организаторы Тарту 2024 советуют в день открытия передвигаться по городу на общественном транспорте, который будет для всех бесплатным.Специальный автобус 24A отходит от Лыунакескус с автобусной остановки, которая находится у входа номер 5 и будет ездить ходить 26.-27.01 с восьми часов вечера до трех часов ночи по маршруту ERM-Kesklinn-Lõunakeskus–ERM. Пассажиры с других направлений смогут воспользоваться специальной автобусной линией 24B, автобусы по которой будут ходить с восьми вечера до трех часов ночи по маршруту ERM – Annelinn – ERM, а также будет специальный автобус 24C, который будет ходить с 22 часов вечера до 3 часов ночи по маршруту ERM – Kesklinn – ERM. Подробная информация о специальных маршрутах здесь.

Где оставить автомобиль?

Прибывающие из Выру, Пылва, Валга и Таллинна смогут оставить свои автомобили на парковке около Лыунакескус, откуда можно будет доехать центра города на специальных автобусных линиях.

Многие парковки в центре города 26 января будут закрыты: парковка у здания рынка закрыта с 16:00 до 00:00 часов; парковка на улице Ванемуйне 15 - с 14:00 до 00:00 часов; также будут закрыты парковки 2, 2e, 2c на Нарва мнт.

Около Эстонского национального музея будут открыты парковка А (временно будет закрыта 26 января с 19:00 до 21:30), парковка В, парковка С и парковка Тартуского снежного парка. На этих парковках можно парковаться бесплатно.