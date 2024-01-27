В женский день в кинотеатрах выйдет документальный фильм об эстонских мужчинах(2)
В пятницу, 8 марта, в Эстонии состоится премьера документального фильма „Таков он“ (Nii ta on), рассказывающего об эстонских мужчинах среднего возраста, сообщает rus.err.ee.
Фильм рассказывает о шести эстонских мужчинах среднего возраста, в повседневной жизни которых на первый план выходят такие деликатные темы, как счастье, любовь и удовлетворенность жизнью.
В течение двух лет режиссер Валло Тоомла и оператор Эрик Пыллумаа снимали жизнь эстонских мужчин, которых объединяет увлечение хоровым пением.
„В киноленте на примере шести героев представлено мужское понимание жизни, примирения с жизнью и поиска радости жизни, - сказал режиссер. - Для меня фильм является своего рода доказательством того, что нормальная жизнь, которая кажется все более редкой в современном сложном мире, полном ожесточенных конфликтов, возможна.
Монтажер и продюсер фильма - Кайе-Эне Ряэк, звукооператор - Март Кессель-Отса, звукорежиссер - Хармо Калласте. Производство фильма - F-Seitse.