В женский день в кинотеатрах выйдет документальный фильм об эстонских мужчинах

Фильм рассказывает о шести эстонских мужчинах среднего возраста, в повседневной жизни которых на первый план выходят такие деликатные темы, как счастье, любовь и удовлетворенность жизнью.

В течение двух лет режиссер Валло Тоомла и оператор Эрик Пыллумаа снимали жизнь эстонских мужчин, которых объединяет увлечение хоровым пением.

„В киноленте на примере шести героев представлено мужское понимание жизни, примирения с жизнью и поиска радости жизни, - сказал режиссер. - Для меня фильм является своего рода доказательством того, что нормальная жизнь, которая кажется все более редкой в современном сложном мире, полном ожесточенных конфликтов, возможна.