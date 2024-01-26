Их судьба решится в суде: почему в Таиланде арестовали солистов группы „Би-2“

Новые подробности задержания артистов таковы: проблемы в действительности возникли из-за их антироссийских высказываний и махинаций с документами. В данное время Шура и Лева находятся на свободе. Сегодня (26 января) состоится суд, который вынесет наказание россиянам. Вполне возможно, что их попросту депортируют и внесут в черный список.

„Российские дипломаты обратились к властям Таиланда с просьбой внимательно проверить документы музыкантов „Би-2“. Оказалось, разрешения на концертную деятельность у них нет. Причина вмешательства консульства — антироссийская позиция „Би-2“. Это и осуждение войны в Украине, и иноагентский статус у солиста Левы, который публично рассказал о покупках для Украины и пообещал финансировать ВСУ до конца войны“, — отметил источник Starhit.