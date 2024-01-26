Шоубиз
26.01.2024, 17:03

В 60 лет Брэд Питт решил снова стать отцом

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*PREMIUM-EXCLUSIVE* Brad Pitt and Ines de Ramon's Stealthy Gallery Exit After Tense Encounter with Angelina Jolie's Family at LA Art Show
*PREMIUM-EXCLUSIVE* Brad Pitt and Ines de Ramon's Stealthy Gallery Exit After Tense Encounter with Angelina Jolie's Family at LA Art Show
ФОТО: NGRE, GUMU | Vida Press

По словам инсайдера никто из близкого окружения звезды не удивится, если Инес де Рамон уже беременна. Пара давно живет вместе во французском поместье Брэда, пишет Woman.ru

Уже больше года Брэд Питт встречается с фитнес-тренером и актрисой Инес де Рамон. Но несмотря на это пара старается не афишировать свой роман. Зато звезда фильма „Мистер и миссис Смит“ регулярно устраивает своей возлюбленной тайные романтические свидания.

Теперь же серьезность намерений Питта по отношению к Рамон доказывает то, что он готов снова стать отцом. Напомним, что у Брэда уже есть трое приемных и столько же родных детей от Анджелины Джоли. Правда, после развода родителей отношения у них с папой складываются не лучшим образом. Хотя еще в 2014 году актер признавался, что считает своих детей неотъемлемой частью жизни.

Теперь же 60-летний Питт готов снова попытать счастье отцовства. Инсайдер рассказал In Touch Weekly, что 34-летняя Рамон уже может находиться в положении: „Роман Брэда и Инес стал действительно серьезным: она переехала к нему, и они обсуждали возможность рождения ребенка. Некоторых это может шокировать, но их близкие не удивятся, если она уже беременна“.

По словам источника, нынешний период отношений влюбленных прекрасно подходит для рождения ребенка: „Инес находится в том возрасте, когда ее биологические часы тикают. Но Брэд в лучшей форме, чем большинство парней его возраста, и он определенно не будет первой голливудской звездой, у которой родится ребенок от гораздо более молодой женщины“.

Несмотря на то, что пара старается скрываться от публики, они очень много времени проводят вместе. Инсайдер отмечает, что Рамон прекрасно чувствует себя в уединенном французском поместье Питта Шато Мираваль. Также они часто бывают в замке актера, который находится в Калифорнии.

„Они действительно построили совместную жизнь, и, хотя пока у них нет планов пожениться, Брэд говорит, что это самые легкие отношения, в которых он когда-либо состоял“, — делится источник.

Ранее стало известно, что экс-супруг Джоли уже давно хочет познакомить избранницу с детьми, но пока Анджелина не позволяет ему сделать это. Дело в том, что звезды до сих пор так и не решили вопрос опеки. По некоторым данным, актриса намерено затягивает ход дела, чтобы дождаться, пока дети станут совершеннолетними, и тогда опека им будет не нужна.

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