В 60 лет Брэд Питт решил снова стать отцом

Уже больше года Брэд Питт встречается с фитнес-тренером и актрисой Инес де Рамон. Но несмотря на это пара старается не афишировать свой роман. Зато звезда фильма „Мистер и миссис Смит“ регулярно устраивает своей возлюбленной тайные романтические свидания.

Теперь же серьезность намерений Питта по отношению к Рамон доказывает то, что он готов снова стать отцом. Напомним, что у Брэда уже есть трое приемных и столько же родных детей от Анджелины Джоли. Правда, после развода родителей отношения у них с папой складываются не лучшим образом. Хотя еще в 2014 году актер признавался, что считает своих детей неотъемлемой частью жизни.

Теперь же 60-летний Питт готов снова попытать счастье отцовства. Инсайдер рассказал In Touch Weekly, что 34-летняя Рамон уже может находиться в положении: „Роман Брэда и Инес стал действительно серьезным: она переехала к нему, и они обсуждали возможность рождения ребенка. Некоторых это может шокировать, но их близкие не удивятся, если она уже беременна“.

По словам источника, нынешний период отношений влюбленных прекрасно подходит для рождения ребенка: „Инес находится в том возрасте, когда ее биологические часы тикают. Но Брэд в лучшей форме, чем большинство парней его возраста, и он определенно не будет первой голливудской звездой, у которой родится ребенок от гораздо более молодой женщины“.

Несмотря на то, что пара старается скрываться от публики, они очень много времени проводят вместе. Инсайдер отмечает, что Рамон прекрасно чувствует себя в уединенном французском поместье Питта Шато Мираваль. Также они часто бывают в замке актера, который находится в Калифорнии.

„Они действительно построили совместную жизнь, и, хотя пока у них нет планов пожениться, Брэд говорит, что это самые легкие отношения, в которых он когда-либо состоял“, — делится источник.