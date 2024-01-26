В Голливуде новый секс-символ: почему все без ума от Джейкоба Элорди?

В Интернете Элорди уже окрестили законодателем моды, трендсеттером, а после фотосессии в GQ, приуроченной к выходу „Присциллы“ Софии Копполы, только и разговоров было, что о Джейкобе. Выглядит он и правда хорошо: что на красной дорожке, что в аэропорту, что на заправке. Некоторые модные журналы даже разбирали его гардероб по разным выходам: кэжуал-прогулка, закрытая вечеринка бренда, фэшн-шоу и так далее. Пользователи Интернета заполонили TikTok видео с подписью „jacob elordi style“, а кто-то даже сравнивает стиль Элорди с образами принцессы Дианы.

Сейчас, когда Элорди и правда стало очень много (мы не против), и представить сложно, что когда-то он боялся потерять работу из-за… роста. Три года назад в интервью для GQ актер рассказал, что сильно комплексовал на этот счет: „Когда я только начинал актерскую карьеру, буквально все говорили, что мне невозможно подобрать партнера по росту, а камеру не получится поднять достаточно высоко“. Поэтому Элорди врал и пытался сойти за 187 сантиметров, а не 196. Разница невелика, но раз актерская карьера у Джейкоба идет в гору, значит, маленькая хитрость сработала.

Несмотря на то что Джейкоба Элорди окрестили сердцеедом, он такой же неловкий, как и мы все. Например, в одном из выпусков Jimmy Kimmel Live ведущей была актриса Джули Боуен, и Элорди признался ей в любви — не совсем в буквальном смысле, но рассказал о своем краше на героиню Боуен в сериале „Американская семейка“. Односторонние комплименты Элорди тоже принимать не умеет: в статье GQ описывается, как задыхающиеся от чувств девушки называют актера красивым, а он отвечает: „Вы тоже!“ А недавно в шоу Джимми Фэллона Элорди и вовсе понюхал ту самую завирусившуюся свечку с водой из ванны — те, кто смотрели Saltburn, поймут. Одним запахом актер довольствоваться не стал, так что еще и попытался свечку лизнуть, чем вызвал бурную реакцию зрителей. И напоследок: в интервью Variety Элорди признался, что до съемок в „Присцилле“ знал Пресли только по образу из „Лило и Стич“.

В интервью „10 вещей, без которых не может жить Джейкоб Элорди“ актер рассказал, что для каждой роли готовит специальный тотем, который помогает ему вжиться в образ. Например, для подготовки к роли серийного убийцы в криминальной драме „Красная дорога“ Элорди купил на ETSY старый портсигар из поздних 1950-х, а в начале карьеры он носил серебряную цепочку. Каждый такой тотем актер покупает сам: „Так душевнее“.

Элорди и Зендая сдружились на съемках „ Эйфории “, а фанаты быстро решили, что актеры закрутили роман. Правда, в 2019 году Джейкоб опроверг романтическую теорию и сказал: „Она мне как сестра!“ Это не помогло — годом позже их заметили в Нью-Йорке и решили, что друзья так интимно себя не ведут, и в этот раз были правы. Вместе актеры были недолго, но это не помешало Элорди восторгаться коллегой: „Она удивительно креативная, понимаете? С ней невероятно приятно работать — она очень невероятная артистка“.

Джейкоб стал ведущим первого в 2024 году Saturday Night Live и, естественно, во время монолога не смог не упомянуть нашумевший Saltburn: „Если вы смотрели фильм со своими родителями — мне жаль, если со своей девушкой — обращайтесь“. Когда дело дошло до вопросов фанатов, комик Сара Шерман назвала фильм „абсолютно мерзким“. Элорди попытался оправдаться, но попал впросак: вообще-то Шерман говорила про „Будку поцелуев“ и назвала сцену целующихся людей непристойной.

Во время пандемии все перешли в онлайн, и интервью тоже брали по уже знакомому всем Zoom. Элорди не стал исключением: все-таки проекты продвигать нужно, даже когда мир в агонии коронавируса. Так, в 2020 году во время интервью GQ он сделал паузу, чтобы сообщить своей маме о ее звонящем телефоне. Через два года уже соведущая шоу TODAY Хода Котб вспомнила две темных фигуры на фоне Джейкоба во время его интервью — да, это снова были родители актера!

Элорди сумел отстоять австралийские бургеры, пока поедал острый соус: это можно назвать примером патриотизма. Отвечая одному из предыдущих гостей, актер заявил, что бургеры с беконом, яйцами и авокадо — лучшие, главное, что без ананасов. На самом деле его австралийские корни не так просто заметить: для пользователей Интернета акцент актера стал открытием, а некоторые даже подумали, что он изображает его специально. Сам актер на шоу Келли Кларксон „обвинил“ во всем Эминема: „Я слушал его так много, что начал говорить как американец из Детройта“.

Не просто красивый — еще и актер

Все-таки Элорди сначала актер, а потом уже красивый мужчина. Первые роли Джейкоба были под стать его внешности сердцееда: он сыграл в „Будке поцелуев“, потом в сиквеле „Калейдоскоп поцелуев“, были даже „Два сердца“ про судьбы влюбленных пар в разных десятилетиях и „Горячие каникулы“ — название говорящее. В 2019 году Джейкоба пригласили на роль Нейта в „Эйфорию“, и после этого фильмография стала разнообразнее, уведя актера от шаблонного амплуа похитителя сердец. Например, в декабре вышел трейлер „Кривой дороги“ Джеффри Дарлинга — в ней Элорди сыграл убийцу-автостопщика. Сюжет, кстати, основан на реальной истории маньяка Ларри Ли Рейнса, обвиненного в четырех убийствах сексуального характера.

А совсем скоро состоится онлайн-релиз „пошлой, абсурдистской американской Одиссеи“ — так критики охарактеризовали драму Шона Прайса Уильямса „Сладкий восток“, где Элорди выступил во второстепенной роли молодого авангардиста, попавшегося на пути главной героине. Как выяснилось, Джейкоб вообще не против странных абсурдистских ролей: так появился его Феликс Кэттон из „Солтберн“, занимающийся непристойностями в ванной и пользующийся своей популярностью.

Несмотря на то что в „Присцилле“ Софии Копполы главная партия отдана все-таки супруге Элвиса в исполнении Кейли Спейни, Элорди удалось сыграть одновременно объект любовной зависимости девочки-подростка и деструктивную звезду с абьюзивными наклонностями. После раскрытия каста „Присциллы“ на Джейкоба обрушилась волна критики: на одном из интервью актер проболтался, что короля рок-н-ролла до участия в проекте знал только по мультфильму „Лило и Стич“, что вызвало негодование фанатов. Видимо, для правдоподобности актер решил исправиться и перенять даже пищевые привычки Элвиса: например, съедать по полкилограмма хорошо прожаренного бекона.

Все перечисленное дает понять, что Элорди — один из главных подающих надежды актеров на сегодняшний день и чувствует себя комфортно не только в амплуа молодого сердцееда. Нам остается только верить в актерский талант Джейкоба и монтировать больше фанатских видео в TikTok.