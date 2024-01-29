Шоубиз
29.01.2024, 12:00

Юлия Ауг, уехавшая в Эстонию, избавилась от тоски по России: не исключено, что в марте на ее спектакле появится лично Алла Пугачёва!

 (12)
ПРОТИВ ВОЙНЫ | В России Юлия Ауг занималась режиссурой, сыграла в десятках фильмов и постановок. В марте 2022-го она покинула Россию, где жила с 16 лет. Юлия подписала петицию против войны, записала два видеообращения и участвовала в нескольких онлайн-трансляциях для телеканала „Дождь“. После такого сопротивления режиму единственно правильным решением было найти новое место жительства.
ПРОТИВ ВОЙНЫ | В России Юлия Ауг занималась режиссурой, сыграла в десятках фильмов и постановок. В марте 2022-го она покинула Россию, где жила с 16 лет. Юлия подписала петицию против войны, записала два видеообращения и участвовала в нескольких онлайн-трансляциях для телеканала „Дождь“. После такого сопротивления режиму единственно правильным решением было найти новое место жительства.
ФОТО: Aleksandr Ivaškevitš | AL.IVASHKEVICH@GMAIL.COM

Бежавшая в Эстонию от репрессий актриса Юлия Ауг теперь сыграет в новом спектакле „Айсберг“ героиню, которая считает себя великой примадонной - Аллой Пугачевой. Юлию и Аллу объединяют одна и та же участь и боль - обе покинули Россию, оставив дом и любимую дочь, пишет Kroonika.

На интервью Юлия Ауг (53) пришла в отель Telegraaf полностью в черном, рыжие волосы блестят, в руке небольшой бумажный пакет. Садится и показывает футболки, которые только что купила своей дочери Полине Ауг (28). „Полька скоро приедет в Таллинн, очень хочу подарить ей что-то милое“, - говорит Юлия.

Юлию, родившуюся в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) и выросшую в Нарве, эстонская публика в основном знает по фильмам „Купе № 6“ и „Товарищ-ребенок“. В 1993 году она окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кино, второе высшее образование получила в 2007 году по специальности „режиссер“ в Академии театрального искусства России. Юлия работала в молодежном театре имени Брянцева в Петербурге, в авангардном театре „Гоголь-центр“ в Москве и в других регионах России. С 2022 года она является художественным руководителем Vaba Lava в Нарве. Юлия сыграла в более чем 40 картинах, например, в фильме „Овсянки“, который был представлен на Венецианском кинофестивале в 2010 году и удостоился похвалы легендарного режиссера Квентина Тарантино.

Оставить комментарий Читать комментарии (12)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии