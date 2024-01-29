Юлия Ауг, уехавшая в Эстонию, избавилась от тоски по России: не исключено, что в марте на ее спектакле появится лично Алла Пугачёва!

На интервью Юлия Ауг (53) пришла в отель Telegraaf полностью в черном, рыжие волосы блестят, в руке небольшой бумажный пакет. Садится и показывает футболки, которые только что купила своей дочери Полине Ауг (28). „Полька скоро приедет в Таллинн, очень хочу подарить ей что-то милое“, - говорит Юлия.

Юлию, родившуюся в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) и выросшую в Нарве, эстонская публика в основном знает по фильмам „Купе № 6“ и „Товарищ-ребенок“. В 1993 году она окончила актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кино, второе высшее образование получила в 2007 году по специальности „режиссер“ в Академии театрального искусства России. Юлия работала в молодежном театре имени Брянцева в Петербурге, в авангардном театре „Гоголь-центр“ в Москве и в других регионах России. С 2022 года она является художественным руководителем Vaba Lava в Нарве. Юлия сыграла в более чем 40 картинах, например, в фильме „Овсянки“, который был представлен на Венецианском кинофестивале в 2010 году и удостоился похвалы легендарного режиссера Квентина Тарантино.