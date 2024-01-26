Тарту 2024: в культурной столице Европы состоится мировая премьера фламенко-спектакля „Кармен“

Спектакль будет привезен в Тарту прямо с родины фламенко. На сцену выйдут около сотни участников постановки. В основе спектакля – танец, завораживающая музыка и эмоциональное повествование.

„Кармен“ Бизе – одно из самых известных произведений мировой оперы. „На этот раз к захватывающей музыке добавится страстный танец, яркий темперамент и завораживающее сценическое искусство. Мы рады, что Тарту, культурная столица Европы, сможет предложить публике мировую премьеру“, – отметила руководитель Eesti Kontsert Керту Орро.

„В мире довольно распространены танго-балеты, поставленные на основе „Кармен-сюиты“ Бизе, но Каталонская опера делает смелый шаг вперед, сочетая оперные арии и хоровые эпизоды с номерами фламенко. Ничего подобного раньше не делалось“, – добавила Орро.

Спектакль переносит зрителя в Испанию XIX века. Трагическую историю любви Кармен и дона Хозе, переплетенную со страстным фламенко, представляют зрителю Каталонская опера, Симфонический оркестр Валлеса (Orquestra Simfònica del Vallès), солисты, хор и танцоры.

Фламенко-спектакль „Кармен“ включен в основную программу культурной столицы Европы „Тарту 2024“. Постановка заявлена 21 июля в 20:00 в концертном зале „Ванемуйне“. После мировой премьеры в Тарту спектакль можно будет увидеть на Сааремааских днях оперы.

Программу культурной столицы Европы поддерживают A. Le Coq, Delfi Meedia, Topauto и Lux Express. Генеральным спонсором Дней оперы на Сааремаа является компания Olerex.