Культура
26.01.2024, 16:00

ФОТО | Малыши тоже хотят зажигать! Дети захватили ночной клуб в Тарту

 
Lastedisko Illusioonis
Lastedisko Illusioonis
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Празднование Культурной столицы Европы в Тарту началось утром с детской дискотеки в легендарном ночном клубе Illusion, чтобы малыши смогли тоже отметить начало Тарту 2024. На танцполе не было свободного места!

В ночной клуб Illusion отправились зажигать почти 300 детей из разных детсадов вместе с воспитателями и родителями.

Праздник для самых маленьких начался в 10:00, когда мэр Урмас Клаас объявил год Культурной столицы Европы открытым для маленьких тартусцев. За этим последовала яркая дискотека для малышей.

Церемония открытия культурной столицы Европы „Kõik on kokku üks!“ состоится в Тарту в эту пятницу, 26 января, в 19 часов. Программа открытия по ссылке: tartu2024.ee/avamine.

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