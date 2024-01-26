ФОТО | Малыши тоже хотят зажигать! Дети захватили ночной клуб в Тарту

В ночной клуб Illusion отправились зажигать почти 300 детей из разных детсадов вместе с воспитателями и родителями.

Праздник для самых маленьких начался в 10:00, когда мэр Урмас Клаас объявил год Культурной столицы Европы открытым для маленьких тартусцев. За этим последовала яркая дискотека для малышей.

Церемония открытия культурной столицы Европы „Kõik on kokku üks!“ состоится в Тарту в эту пятницу, 26 января, в 19 часов. Программа открытия по ссылке: tartu2024.ee/avamine.