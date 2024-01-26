ФОТО | Президент Алар Карис отправил первую открытку с почтовой маркой культурной столицы Тарту 2024

Президент направил поздравления в Будо, город в Северной Норвегии, и в Бад-Ишль, город в Австрии, которые вместе с Тарту будут носить титул культурной столицы Европы в 2024 году. Президент написал поздравление в Музее спорта и Олимпийских игр в Тарту. Дизайн почтовой марки разработала дизайнер Трийн Хейманн, на открытке „Тарту 2024“ изображен рисунок Саши Милякиной.

По словам председателя правления Omniva Марта Мяги, почтовая марка носит символический характер, но это хороший способ отметить важные события, которые существенны для жителей Эстонии, и которыми мы гордимся. „Тарту в этом году является культурной столицей, но марки „Тарту 2024“ могут купить и использовать все жители Эстонии для отправки писем и открыток – это тоже своего рода возможность стать частью культурной столицы“.

Мэр Тарту Урмас Клаас сказал, что выпуск почтовой марки „Тарту 2024“ является значимым событием. „Тот факт, что мы все еще можем говорить о почтовых марках и классической почте в это быстро меняющееся время, является настоящим примером искусства выживания, которое является основным нарративом концепции культурной столицы. Почтовая марка, посвященная году культурной столицы, станет большим подспорьем в распространении добрых пожеланий жителей Тарту и гостей нашего города по всему миру“, добавил мэр.

Почтовая марка предназначена для использования внутри страны и стоит 1,30 евро. Всего будет напечатано 50 тысяч марок культурной столицы, а вместе с маркой в ​​продажу поступили также конверты.

Создавая марку, дизайнер Трийн Хейманн получила вдохновение от уникальной визуальной концепции культурной столицы этого года, в которой, по ее словам, переплетаются исторические и современные элементы.

„Разрабатывая марку, я хотела показать богатую и самобытную культуру Тарту и Южной Эстонии. Это изображение делают живым и игривым различные штампы, которые отражают оригинальность, устойчивость, настороженность и совместное творчество. Яркие цвета передают впечатления и создают особую атмосферу“.