ВИДЕО | „Искусство выживания“: 26 миллионов евро и более 700 человек в команде – чем Тарту планирует привлечь миллион посетителей?

К получению статуса Культурной столицы Европы Тарту готовился 5 лет, а сама идея зародилась еще в 2004 году. Более тысячи мероприятий готовила команда из более 700 человек. Вложенные средства тоже поражают – на реализацию проекта выделено 26 миллионов евро. Тарту рассчитывает привлечь миллион посетителей, продемонстрировав миру свое видение культуры.