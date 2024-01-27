ВИДЕО | „Искусство выживания“: 26 миллионов евро и более 700 человек в команде – чем Тарту планирует привлечь миллион посетителей?(7)
26 января в центре Тарту состоялось открытие Культурной столицы Европы. На протяжении дня по всему городу проходили десятки ярких мероприятий, а финальный вечерний концерт дал старт насыщенной культурной программе, которая пройдет в течение всего 2024 года.
К получению статуса Культурной столицы Европы Тарту готовился 5 лет, а сама идея зародилась еще в 2004 году. Более тысячи мероприятий готовила команда из более 700 человек. Вложенные средства тоже поражают – на реализацию проекта выделено 26 миллионов евро. Тарту рассчитывает привлечь миллион посетителей, продемонстрировав миру свое видение культуры.
Журналисту RusDelfi удалось поговорить с одним из организаторов Тарту 2024 и подробнее узнать о концепции Культурной столицы, а также о том, какие мероприятия ни в коем случае нельзя пропустить.