ФОТО | Году культурной столицы Европы дан старт! Смотрите, какой грандиозный концерт прошел в Тарту

Сцена для церемонии открытия установлена на берегу реки Эмайыги, между Арочным мостом и мостом Мира на причале со стороны здания Atlantis.

Вечер продолжится торжественным шествием, которое под музыку и танцы направится на афтепати. Приходите и присоединяйтесь к торжественному шествию, где можно будет танцевать под музыку Púr Múdd и DJ Magnuss Eriņs. По пути к Эстонскому национальному музею будет несколько сюрпризов для участников торжественного шествия.