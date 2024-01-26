Культура
26.01.2024, 19:10

ФОТО | Году культурной столицы Европы дан старт! Смотрите, какой грандиозный концерт прошел в Тарту

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Tartu2024 avatseremoonia
Tartu2024 avatseremoonia
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В центре Тарту на берегу Эмайыги проходит церемония открытия культурной столицы Европы. Церемония открытия положит начало культурной программы на весь год, на сцене выступят известные эстонские артисты, актеры и танцоры. Постановщик церемонии открытия Таави Тыниссон и драматург Ээро Эпнер.

Сцена для церемонии открытия установлена на берегу реки Эмайыги, между Арочным мостом и мостом Мира на причале со стороны здания Atlantis.

Вечер продолжится торжественным шествием, которое под музыку и танцы направится на афтепати. Приходите и присоединяйтесь к торжественному шествию, где можно будет танцевать под музыку Púr Múdd и DJ Magnuss Eriņs. По пути к Эстонскому национальному музею будет несколько сюрпризов для участников торжественного шествия.

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