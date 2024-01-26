26.01.2024, 19:10
ФОТО | Году культурной столицы Европы дан старт! Смотрите, какой грандиозный концерт прошел в Тарту(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
В центре Тарту на берегу Эмайыги проходит церемония открытия культурной столицы Европы. Церемония открытия положит начало культурной программы на весь год, на сцене выступят известные эстонские артисты, актеры и танцоры. Постановщик церемонии открытия Таави Тыниссон и драматург Ээро Эпнер.
Сцена для церемонии открытия установлена на берегу реки Эмайыги, между Арочным мостом и мостом Мира на причале со стороны здания Atlantis.
Вечер продолжится торжественным шествием, которое под музыку и танцы направится на афтепати. Приходите и присоединяйтесь к торжественному шествию, где можно будет танцевать под музыку Púr Múdd и DJ Magnuss Eriņs. По пути к Эстонскому национальному музею будет несколько сюрпризов для участников торжественного шествия.