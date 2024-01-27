Максиму Галкину запретили въезд на Бали

Галкин должен был выступить на Бали в рамках концертного тура „Прекрасное недалеко“. Однако артиста не пустили в Индонезию, несмотря на наличие гастрольной визы и необходимых документов. Галкину сообщили, что его паспорт оказался в некоем черном списке. По словам источника, это первый подобный случай с российским артистом в Индонезии: ранее концерты Земфиры и Oxxxymiron (Мирона Федорова) прошли на Бали без эксцессов.