Руслан Белый раскрыл свой заработок в Comedy Club

Белый признался, что поначалу работал в авторской группе, где сочинял шутки для проекта. Затем он отказался от эти обязанностей. Юморист получал по 50 тысяч рублей (500 евро) за один эфир. По мнению комика, наиболее комфортно в финансовом плане чувствовала себя „первая волна“ резидентов Comedy Club.

„Там все на очень жесткой конкурентной основе. То есть денег тебе просто так не раскидывают“, — отметил юморист.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала войны в Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В сентябре 2023 года министерство юстиции России внесло Руслана Белого в реестр иноагентов. В нем заявили, что комик „принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов“.