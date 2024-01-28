28.01.2024, 09:02
Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости: сроки восстановления затягиваются(3)
ФОТО: | Vida Press
На минувшей неделе Кейт Миддлтон перенесла оперцию на брюшной полости. О госпитализации принцессы Уэльской Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, умолчав про точный диагноз. В послании лишь отметили, что хирургическое вмешательство было плановым, пишет Womanhit.
По предварительной информации, Кейт могла приступить к исполнению своих обязанностей ближе с Пасхе. Ведь до весны будущая королева планировала восстанавливаться. Но, как пишет Hello!, вероятно, срок увеличится.
Издание сообщает, что в клинике жена принца Уильяма будет находиться 10—14 дней. Однако о выписке британцы вряд ли узнают. Скорее всего, Кейт тайно покинет больничную палату и сразу же отправится во дворец.