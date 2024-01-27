„Мы должны искать больше того, что нас объединяет“. Почему Тарту обошел Нарву и что стоит посмотреть в Культурной столице Европы? Рассказывает мэр города
Мэр Тарту Урмас Клаас рассказал RusDelfi о том, что для Тарту значит титул Культурной столицы Европы, какую выгоду город хочет получить от проекта Тарту 2024, а также дал советы гостям города, что там обязательно стоит посмотреть и посетить.
Весь этот год Тарту будет Культурной столицей Европы. Что именно это значит для города?
В первую очередь важно то, что Тарту - Культурная столица Европы вместе с Южной Эстонией. Тарту и 11 южно-эстонских самоуправлений. Раньше еще не было такого серьезного и масштабного проекта, объединяющего самоуправления. Это важно, потому что мы так много говорим о том, что нас разделяет, о чем у нас разное мнение, но мы должны искать больше того, что нас объединяет.
Мы также надеемся, что наша концепция „Искусство выживания“ найдет отклик в Эстонии и Европе; что мы сможем найти те умения, знания и ценности, которые необходимы для того, чтобы выжить в сложное время, в котором мы сейчас живем. Наш концерт назывался „Все едино“, что означает, что мы должны чаще собираться вместе, по-человечески смотреть друг-другу в глаза, общаться друг с другом. Конечно же, у нас есть различия, но в этом заключается наша сила. Сейчас, как никогда ранее, мы должны уметь находить общий язык. [...]
Последние события в мире - коронакризис, война в Украине, экономический кризис, который мы сейчас видим - безусловно сделали все это еще более актуальным. Когда мы семь лет назад начали подготовку, мы не могли предвидеть, что наша концепция „Искусство выживания“ станет настолько актуальной.
И в добавок ко всему этому, конечно же, мы хотим принести в Европу наше культурное богатство, южно-эстонскую культуру Сето и Выру. Мы хотим объединить баню по-черному и искусственный интеллект - и предложить Европе такой междисциплинарный опыт.
Бюджет Тарту 2024 - 26 миллионов евро. Сколько из этого вложил сам город? Как Тарту надеется окупить эти вложения?
Город Тарту и Министерство культуры внесли равный вклад - по 10 миллионов евро каждый. Все остальное - вклад южно-эстонских самоуправлений и предприятий, а также премия Мелины Меркур размером в 1,5 млн евро. Также важно, что проекты, которые мы увидим тут в течение года, сами привлекли деньги из европейских фондов.
Мы хотим увидеть в Тарту и Южной Эстонии миллион посетителей, что в три-четыре раза больше, чем в обычный год. Это означает дополнительную работу и оборот для предприятий нашего сектора гостеприимства. Еще важно и то, что Тарту вместе с Южно-Эстонией будут гораздо более заметными в иностранной прессе - что мы видим уже сегодня. Это повысит нашу известность, что, как мы считаем, также можно преобразовать в число туристов.
Год культурной столицы Европы - отличный аргумент, чтобы создать в Тарту международные транспортные соединения. В марте возобновятся полеты между Тарту и Хельсинки два раза в день, что останется и после - договор сейчас подписан на четыре года. Надеемся и на лучшее транспортное соединение в южном направлении, в сторону Латвии. Ведь Культурная столица - отличный аргумент для внешних туристов, чтобы приехать в Тарту.
Есть еще и много того, что не поддается измерению. [...] Эффект от чего-то можно будет увидеть, возможно, и спустя десять-двадцать лет.
Что бы мэр посоветовал посетить тем, кто приедет в Тарту во время года Культурной столицы Европы?
У нас тысяча различных мероприятий - и посетить их все, естественно, не выйдет. Зависит от того, кому что нравится. Для фанатов поп-музыки приедет много известных артистов, но будут и много концертов классической музыки. Например, хор Парижской филармонии исполнит песни Вельо Тормиса, пройдет фестиваль Klaaspärlimäng, а также Тартуский праздник песни и танца, куда съедутся певцы и танцоры со всей Эстонии.
18 мая состоится кульминационный момент, когда в Тарту пройдет масштабный марафон поцелуев под сопровождение любимых всеми песен „Евровидения“ - „Целующийся Тарту“. Мы зовем на Ратушную площадь столько людей, сколько возможно, чтобы они целовались и тем самым установили рекорд книги Гинесса. В то же самое время пройдет съезд выпускников Тартуского университета, поэтому сюда обязательно приедут и те, кто когда-то нашел в Тарту свою любовь.
Какую достопримечательность, по вашему мнению, просто обязательно нужно посмотреть во время поездки в Тарту?
В конце февраля при сотрудничестве Тартуского университета и города Тарту будет открыт световой проект в историческом Домском соборе. Когда-то Домский собор был самым большим сакральным сооружением в Восточной Европе, пока не был частично разрушен в ходе Ливонской войны. 29 февраля световым шоу будет открыт световой проект собора и Домский собор впоследствии останется освещенным, а само освещение можно будет регулировать. Мощный фокус в сердце Тарту - приходите посмотреть его и прогуляться в парке Тоомемяги.
В Эстонии за титул культурной столицы боролась еще и Нарва. Как вы думаете, почему победу одержал именно Тарту?
Тарту выиграл, потому что Тарту держится вместе и работает сообща во имя общих целей, а такое хорошее сотрудничество необходимо везде. Тартуский университет, город Тарту, различные тартуские культурные заведения и предприятия - у нас отличное сотрудничество и мы держимся вместе.
Мика Керянен когда-то написал замечательную детскую книжку „Старый розовый дом“, где маленькая девочка спрашивает у мамы: „Что такое тартуский дух?“ На что мама отвечает: „Тартуский дух - кампанейский дух“. Найдя все то, что нас объединяет, объединив свои силы и мысли, мы можем добиться многого.