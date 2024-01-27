„Мы должны искать больше того, что нас объединяет“. Почему Тарту обошел Нарву и что стоит посмотреть в Культурной столице Европы? Рассказывает мэр города

Весь этот год Тарту будет Культурной столицей Европы. Что именно это значит для города?

В первую очередь важно то, что Тарту - Культурная столица Европы вместе с Южной Эстонией. Тарту и 11 южно-эстонских самоуправлений. Раньше еще не было такого серьезного и масштабного проекта, объединяющего самоуправления. Это важно, потому что мы так много говорим о том, что нас разделяет, о чем у нас разное мнение, но мы должны искать больше того, что нас объединяет.

Мы также надеемся, что наша концепция „Искусство выживания“ найдет отклик в Эстонии и Европе; что мы сможем найти те умения, знания и ценности, которые необходимы для того, чтобы выжить в сложное время, в котором мы сейчас живем. Наш концерт назывался „Все едино“, что означает, что мы должны чаще собираться вместе, по-человечески смотреть друг-другу в глаза, общаться друг с другом. Конечно же, у нас есть различия, но в этом заключается наша сила. Сейчас, как никогда ранее, мы должны уметь находить общий язык. [...]

Последние события в мире - коронакризис, война в Украине, экономический кризис, который мы сейчас видим - безусловно сделали все это еще более актуальным. Когда мы семь лет назад начали подготовку, мы не могли предвидеть, что наша концепция „Искусство выживания“ станет настолько актуальной.

И в добавок ко всему этому, конечно же, мы хотим принести в Европу наше культурное богатство, южно-эстонскую культуру Сето и Выру. Мы хотим объединить баню по-черному и искусственный интеллект - и предложить Европе такой междисциплинарный опыт.

Бюджет Тарту 2024 - 26 миллионов евро. Сколько из этого вложил сам город? Как Тарту надеется окупить эти вложения?

Город Тарту и Министерство культуры внесли равный вклад - по 10 миллионов евро каждый. Все остальное - вклад южно-эстонских самоуправлений и предприятий, а также премия Мелины Меркур размером в 1,5 млн евро. Также важно, что проекты, которые мы увидим тут в течение года, сами привлекли деньги из европейских фондов.