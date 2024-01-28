Умерла звезда сериала „Закрытая школа“ Вера Молчанова

„Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра“, — отмечается в сообщении.

Причина смерти, а также дата и место прощания с артисткой пока не раскрываются. Однако известно, что ушла из жизни Молчанова 26 января, спустя сутки после своего 81-го дня рождения.

Театру на Покровке Вера Васильевна посвятила 33 года жизни. До этого она служила в ВТУ имени М. Щепкина, Московском драматическом театре и Московском театре комедии.

На счету Молчановой также около 20 киноролей. Наибольшую известность она получила благодаря ролям в сериалах „След“, „Закрытая школа“ и „Карпов“. Причем дебютировала на экранах она еще в 1967 году, сыграв Анну Якимову в ленте „Софья Перовская“.