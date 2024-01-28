ФОТО | „Что у нее с лицом“: фанаты не оценили новую внешность Любови Успенской

Однако поклонники артистки посчитали, что звезда слишком увлеклась улучшением своей внешности: „Богатой будете! Не узнала“, „Перебарщиваете“, „Работа над лицом видна“, „Вы, конечно, красивая женщина, но вас уже не узнать“, „Что у нее с лицом?“

Ранее в интервью Любовь признавалась, что не обращает внимание на критику внешности: „Зачем мне бояться сплетников? Я, конечно, ожидаю комментарии от завистливых баб злых: „Ой, Люба, надо достойно стареть!“ А я потом смотрю, кто это пишет — опухшие рожи какие-то. „Да и старей себе!“ — хочется им сказать. Это в них зависть говорит“.

„Умные и понимающие люди со вкусом поймут, что это достойно. Я никогда в жизни не опозорю себя, не покажу себя так, чтобы это было вульгарно. Если Мадонна себе позволяет быть обнаженной, или Шер… Чем мы хуже?“ — заключила певица.