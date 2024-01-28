ФОТО | Актер Брэдли Купер подтвердил свой роман с моделью Джиджи Хадид, которая младше него на 21 год

Папарацци подловили держащуюся за руки парочку во время прогулки по Лондону, сообщает New York Post. Это первое публичное проявление чувств на публике от модели и актера, пишет mail.ru.

Звезды были впервые замечены вместе в начале октября. Пара обедала в одном из ресторанов в Нью-Йорке, после чего села в один автомобиль и уехала. Роман развивается стремительно: Купер уже успел представить Хадид своей маме.

Источник ранее сообщал, что Хадид и Купера познакомила Ирина Шейк — бывшая возлюбленная Брэдли.

Напомним, Шейк и Купер начали встречаться весной 2015 года, а в марте 2017 года у них родилась дочь Лея. В 2019 году пара распалась после четырех лет совместной жизни, сохранив прекрасные дружеские отношения.

Джиджи в начале лета 2023 года рассталась с Леонардо ДиКаприо после краткосрочного романа. У топ-модели есть трехлетняя дочка Хай от певца Зейна Малика.